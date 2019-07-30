Українець забив до смерті чоловіка в центрі Москви: відео 18+

У Москві 32-річний уродженець України забив до смерті чоловіка.

Про це в телеграм-каналі інформує Life Shot, опублікувавши відео інциденту (щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки).

"Компанія випивала у дворах на Великій Садовій рано вранці. Почали з'ясовувати стосунки. У справу пішли кулаки. Коли один з "бійців" відключився, другого це не зупинило. З сигаретою в зубах, посміхаючись і позуючи на камеру, він продовжив один за одним наносити удари ногою по голові. А потім схопив його за одяг і жбурнув об землю", - сказано в повідомленні.

"Після жахливої розправи побитий 40-річний чоловік прожив ще тиждень. Він помер в лікарні. Перерахування його травм зайняло більше 10 рядків у звіті лікарів", - пише джерело.

Напередодні вбивцю затримали. Стверджується, що ним виявився 32-річний уродженець України, який підробляв різноробочим в московській автомайстерні.

Увага, відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Німеччині жорстоко вбили молоду заробітчанку з України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.