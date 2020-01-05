Українець уже місяць тероризує міста Росії, "мінуючи" геть усе – ЗМІ

Російські спецслужби підозрюють в мінуванні сотень шкіл, дитячих садків, судів по всій країні зловмисників з України.

Як повідомляє Російська служба ВВС, до такого висновку прийшли московські правоохоронці. За словами одного зі співрозмовників видання, аналіз сум, викрадених у потерпілих від краху Wex, виявив одного клієнта, у якого на біржі зависли близько 120 біткоінів.

"Імовірно, він раніше міг жити в Києві, його можуть звати Сергій", – пояснило джерело журналістів ..

Інформацію про такого клієнта без назви імені підтвердив співрозмовник, знайомий з адміністрацією біржі Wex. Два джерела в керівництві мерії Москви розповіли, що повідомлення про мінування надходять з території України. "Розслідуванням займається [керівник головного управління МВС по Москві Олег] Баранов", – говорить один з них і підтверджують інший. Всі співрозмовники говорили на умовах анонімності, оскільки не уповноважені коментувати цю тему.

Біржа BTC-e і її правонаступник Wex дійсно були популярні на просторі всього СНД, в тому числі в Україні. Станом на жовтень 2014 року на ній було майже 600 тисяч клієнтів, з них 20% були російськомовними, випливає з доповіді неурядової організації Global Witness.

У свій час юридична особа біржі – британська компанія Always Efficient LLP – була записана на жителя село Кірово (зараз – Таврійське) Запорізької області України Андрія Швеця.

Приклад повідомлення про мінування

Можливий псевдомінер тримав невеликий кріптовалютний "обмінник", тому як мінімум частина цих 120 біткоінів належали не йому, а клієнтам. "Очевидно, що його притискають – люди вимагають свої гроші", – продовжує джерело, наближене до правоохоронних органів.

"Серед клієнтів біржі є ті, хто продавав квартири і вкладався у "крипту", є майнери, хто багато років майнив і всі свої кошти тримав на біржі", – каже представник ініціативної групи користувачів Wex Олександр Терентьєв. Майнінг – процес генерації криптовалюта з використанням комп'ютерів.

"Хтось тримав обмінник і користувався біржею для взаєморозрахунків. Безсумнівно, такі люди зараз перебувають в розпачі, і я не здивуюся, якщо мінером є клієнт біржі", – міркує Терентьєв.

Також видання повідомляє, що за останні місяці мінували практично все, що можна. Всього з кінця листопада 2019 року петербурзькі суди отримали близько 180 сигналів про можливу наявність бомб. Крім судів за останній місяць буденними для Петербурга стали мінування торгових центрів, шкіл, лікарень та дитячих садків. Тільки 26 грудня в місті евакуювали 32 тисячі чоловік, писала "Фонтанка".

У Москві з кінця листопада були "заміновані" понад 10 тисяч об'єктів, а евакуація торкнулася в цілому більше 1 млн осіб, повідомляв Інтерфакс з посиланням на своє джерело. З середини грудня хвиля евакуацій накрила Далекий Схід.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Києві затримали чоловіка, який повідомив про бомбу в Офісі президента України. З'ясувалося, що лжемінер "мстився" влади.

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