Україна відреагувала на вихід Росії з Договору про відкрите небо

Росія своїм виходом із Договору про відкрите небо (ДВН) нищить європейську архітектуру безпеки та руйнує міжнародні режими контролю над озброєннями.

Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ України. У МЗС нагадали, що РФ грубо порушувала ДВН упродовж 2009-2020 років, зокрема способом скорочення зони його застосування через окупацію частини територій України та Грузії.

"Україна неодноразово закликала РФ припинити порушення договору та відновити зони його застосування у межах суверенної української території", – підкреслюють у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що Росія підриває фундаментальні норми і принципи міжнародного права.

"Договір про відкрите небо залишається важливою юридично зобов'язувальною міжнародною угодою у сфері контролю над озброєнням, яка забезпечує транспарентність між державами-учасницями способом здійснення спостережних польотів над територією одна одної", – зазначили в МЗС.

Лише у 2015-2020 роках Україна здійснила 50 спостережних польотів та прийняла на своїй території 53 спостережні місії.

"Зокрема 5-7 грудня 2018 року було прийнято надзвичайну місію США у складі багатонаціональної команди спостерігачів США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Румунії з метою вивчення та деескалації ситуації внаслідок збройного нападу військово-морських та повітряних сил РФ на корабельно-катерну групу ВМС України у Керченській протоці 25 листопада 2018 року", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня Російська Федерація повідомила про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу з Договору про відкрите небо.