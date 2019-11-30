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1 грудня • оновлено в 06:14
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"Україна себе розірве": телеведучий-зрадник оскандалився сепаратистською заявою

8.2т
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Український телеведучий Юрій Кот, який втік у Росію, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

Слова телеведучого цитує радіо "Комсомольская правда", так Кот вважає, що російський політик говорить "по-доброму, по-братськи: "Хлопці, заспокойтеся". Він заявив, що Йосип Сталін так само говорив Микиті Хрущову: "Вгамуйсь, дурень".

Юрій Кот

Юрій Кот

"Україна.ру"

Далі телеведучий висловив абсолютно сепаратистську заяву, мовляв Україна може "сама себе розірвати", після чого території країни будуть "дрейфувати" в сторону Росії, Польщі, Угорщини та Румунії.

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Відзначимо, що сьогодні вранці Володін вибухнув погрозами про розпад України, кажучи, що націоналізм, утиск малих народів, які нібито є в Україні, може привести до виходу з її складу ряду областей.

Зокрема, росіянин переконаний, що в Україні нібито порушуються права росіян, поляків і угорців, особливо що стосується вступу в силу ненависного в Росії закону про українську мову.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 80 років тому, 30 листопада 1939 року, СРСР напав на Фінляндію і якби фіни не вистояли, то їх країна виглядала б так само, як місто Виборг зараз.

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Україна
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Национализм это это нормально .Это прежде любовь к своей Родине и своей нации. Вот шовинизм это очень плохо. Это преимущество одной нации над другими.Одни" первосортные" другие "второсортные".Это имперская политика нашего северного соседа.Вот по ихней "логике" и получается ,что мы плохие они хорошие.Все это скреплено преславутым"рускім міром"
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Santi Amonito
Santi Amonito
Свое "брацкаепридуприждение" засунь себе в жопу. Украинский национализм, от которого с*ался весь гебливый совок и с*ыться ху*ловская рфия - единственный антидот от их к@цапского яда.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Количество радикально ёбнутых на душу населения в )(уйлостане растёт. Это уже не интересно.
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