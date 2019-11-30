"Україна себе розірве": телеведучий-зрадник оскандалився сепаратистською заявою

Український телеведучий Юрій Кот, який втік у Росію, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

Слова телеведучого цитує радіо "Комсомольская правда", так Кот вважає, що російський політик говорить "по-доброму, по-братськи: "Хлопці, заспокойтеся". Він заявив, що Йосип Сталін так само говорив Микиті Хрущову: "Вгамуйсь, дурень".

Юрій Кот "Україна.ру"

Далі телеведучий висловив абсолютно сепаратистську заяву, мовляв Україна може "сама себе розірвати", після чого території країни будуть "дрейфувати" в сторону Росії, Польщі, Угорщини та Румунії.

Відзначимо, що сьогодні вранці Володін вибухнув погрозами про розпад України, кажучи, що націоналізм, утиск малих народів, які нібито є в Україні, може привести до виходу з її складу ряду областей.

Зокрема, росіянин переконаний, що в Україні нібито порушуються права росіян, поляків і угорців, особливо що стосується вступу в силу ненависного в Росії закону про українську мову.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 80 років тому, 30 листопада 1939 року, СРСР напав на Фінляндію і якби фіни не вистояли, то їх країна виглядала б так само, як місто Виборг зараз.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.