Україна – не Росія: Невзоров різко відповів на путінське "ми ж брати"

Українці і росіяни не один народ, адже у них очевидна величезна різниця культур.
Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський журналіст Олександр Невзоров.
"Україна не знала кріпацтва. Україна має зовсім іншу історію. Таку ж криваву, тому що історія – взагалі завжди штука кривава. Ми погано її знаємо і завжди маємо справу не з фактами, а з вірогідністю", – зазначив він.
Володимир Путін
Невзоров підкреслив, що Україна завжди була місцем, де було відчутно вплив західних країн.
"Цивілізаційний вплив Заходу мало можливість ламати цю вічну ординських зігнутысть і злобу на весь світ, бажання самоізолюватись. Це була та межа, яка легко піддавалася на вплив західної цивілізації. І цим завжди була Україна відмінна від Росії. Тому говорити навіть про якісь єдины державотворчы коренях теж не можна", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL , президент Росії Володимир Путін назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співгромадян.
Раніше Путін також заявляв,що для нього російський, білоруський і український народи єдині.
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