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6 квітня • оновлено в 16:06
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Україна – не Росія: Невзоров різко відповів на путінське "ми ж брати"

4.6т
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Українці і росіяни не один народ, адже у них очевидна величезна різниця культур.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський журналіст Олександр Невзоров.

"Україна не знала кріпацтва. Україна має зовсім іншу історію. Таку ж криваву, тому що історія – взагалі завжди штука кривава. Ми погано її знаємо і завжди маємо справу не з фактами, а з вірогідністю", – зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Невзоров підкреслив, що Україна завжди була місцем, де було відчутно вплив західних країн.

"Цивілізаційний вплив Заходу мало можливість ламати цю вічну ординських зігнутысть і злобу на весь світ, бажання самоізолюватись. Це була та межа, яка легко піддавалася на вплив західної цивілізації. І цим завжди була Україна відмінна від Росії. Тому говорити навіть про якісь єдины державотворчы коренях теж не можна", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент Росії Володимир Путін назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співгромадян.

Раніше Путін також заявляв,що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олександр Невзоров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
История Украины, если не брать во внимание тот факт, что государство Украина существует с 1991 года, это история предательства. Наследники мазепы и бaндеры. Селюки, которых Россия пыталась сделать инженерами и учёными. Вектор развития Украины после разрыва с Россией - аграрно-сырьевой, наука деградировала и утрачена
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Roma Roma
Roma Roma
Подальше от раши
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Roma Roma, да на здоровье. Сильно вы нужны
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