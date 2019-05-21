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Україна капітулювала? Піонтковський пояснив, чому в Кремлі вирішили обміняти всіх на всіх

12.2тЧитати матеріал російською

Голосування на виборах в Україні свідчить про втому населення від конфронтації з Росією і готовності на якісь компроміси або навіть на часткову капітуляцію.

Група прагматиків в Кремлі це зрозуміли і прорахували, що зараз дуже зручний момент просунути свої позиції по Україні і почати процес зняття санкцій, написав в блозі на OBOZREVATEL російський політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, саме тому російський міністр закордонних справ Сергій Лавров закликав українського президента Володимира Зеленського обміняти полонених з обох сторін за принципом "всіх на всіх".

Сергій Лавров

Сергій Лавров

"Лавров озвучив позицію, в якій дуже добре проглядається блискуча можливість вирішити свої цілі в Україні і добитися зняття санкцій. А це означало б фактичне визнання Заходом України, як зони виняткового впливу Російської Федерації. Тим більше, як показали вибори в Україні, українці готові навіть до часткової капітуляції перед Москвою", — вважає він.

Новини
Путин побеждает

За словами політолога, в Москві по українському питанню в останні дні йшла гостра боротьба між двома групами – прагматиками і скаженими. Це протистояння яскраво виражалося російською пропагандою.

"На всіх каналах в прайм-тайм скажені кричали, що Україну треба знищити як антиросійську державу, мільйони людей там непоправні і т.д. А прагматики наполягали на просуванні своїх позицій по Україні перед Заходом. Судячи із заяв Лаврова, вони перемогли. Під час парламентської кампанії все стане значно ясніше", — припустив Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії показали яскраве відео-порівняння президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасіобмін полоненими
Особи
Андрій ПіонтковськийСергій ЛавровВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
УкраїнаНовини Росіївійна
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Белый господин
Белый господин
"обоих сторон" - редактора на мыло.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Пионтовский дурак...Лавров ничего нового не сказал..Россия всегда предлагала Окраине и Днр и Лнр произвести обмен военнопленными....Что и было б сделано...если вы придурки в самый последний момент привезли для обмена всех из согласованного списка...но вы же сорвали соглашение...Для идиотов...Лавров сказал всех на всех..Пленных....Сюда не входят преступники типа Сенцова и моряков...
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