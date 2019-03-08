Україна гордо відстоює свою незалежність, а Лукашенко принизив власну армію — перший керівник Білорусі

Декілька разів за останні місяці зустрічалися між собою президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін, щоб вирішити, як же далі функціонуватиме Союзна держава Росії та Білорусі.
Чи зможе Володимир Путін "поглинути" Білорусь, щоб залишитися при владі у 2024-му році, чому Лукашенко тільки прискорює це рішення і як Україна виявилася значно успішнішою – в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів перший керівник Білорусі Станіслав Шушкевич.
– Які зараз стосунки між Росією і Республікою Білорусь?
– Продовжуючи тенденцію самовихваляння Путіна, який сказав, що розпад СРСР – це трагедія радянського народу, а він хоче бути збирачем земель руських, то Лукашенко весь час стверджує, що він за незалежність Білорусі. Хоча ніяких кроків, окрім порожніх розмов, до цієї незалежності я не бачу. У нас триває насильницька русифікація, ми платимо великі відсотки за російські кредити, тому немає чого нам дорікати в нахлібництві.
Станіслав Шушкевич
Газета.Ру
Лукашенко сам пішов на ці кредити заради порятунку своєї влади. Іншого виходу в нього не було. Росія ледве дала ці гроші, та ще й під великий відсоток. Тобто йдуть різні розмови і всі вихваляють самі себе, але триває одна лінія – Білорусь перетворюється на колонію Росії.
Лукашенко цього не бачить, він захлинається своєю нібито "незалежністю". Хоча повинна бути нормальна державна політика, спрямована на взаємні інтереси Білорусі та Росії.
А деякі потворні форми вже стали нормою, наприклад Союзна держава обох країн. Це якась нісенітниця у рамках СНД і чергова дурниця. Ось такими я бачу ці відносини, і поки твердість вчинків не змінять цей безлад, думаю, що у Білорусі справи будуть йти погано. Середня зарплата у нас втричі менша, ніж у Латвії, Литві та Естонії, які стартували з гірших умов, ніж ми на початку 90-х.
– Проте, за останні місяці Лукашенко зустрічався з Путіним вже декілька разів і вони все ніяк не можуть домовитися, як же функціонуватиме Союзна держава.
– Слухайте, а навіщо зустрічатися Лукашенку з Путіним? Зустрічатися між собою повинні професіонали. Є ж прем'єри врешті-решт. Лукашенко – невіглас в галузі економіки і він це неодноразово підтверджував. Чому в нас немає нормальних ділових переговорів на рівні прем'єрів? Усі ці показухи для того, щоб прославити Лукашенка і Путіна. Крім того, що вони на лижах разом катаються і "приймають холодний душ", вони ще ганяють державні літаки і систему обслуговування. Це просто несумлінне правління і зловживання державними витратами.
Володимир Путін і Олександр Лукашенко
– Під час якихось переговорів із Україною, Росія вела себе не краще, ніж зараз із Лукашенком.
– Ви цілком праві! Росія так само великодержавно поводиться з Україною, як і з Білоруссю. До того ж з Україною вона дійшла до такого нахабства, що далі було нікуди. Пропагандистські засоби масової інформації і далі ведуть нахабну пропаганду, щоб люди звикали до думки: в Україні – погано, а в Росії – добре.
– Білорусів влаштовують такі відносини з Росією?
– Нормальну людину це не може влаштовувати. Але якщо людині загрожує звільнення з роботи за розмови про те, що їй не подобається, то, що вона може сказати? Ті білоруси, котрі їздять за кордон за покупками в Польщу або в Україну, бачать, як живуть в інших країнах. Таких обдурити вже важко. Але це дуже малий відсоток. А пропаганда говорить про те, як погано в Україні і як добре в Росії, тож давайте орієнтуватися на Росію.
Думаю, що більшість білорусів прагне до Європи, але за опитуваннями це мала кількість людей. В плані інформації білоруси орієнтовані на телевізор, вони вважають, що живуть добре і більше ні на що не претендують. Є й такі, котрі вважають, що війни немає і це вже добре.
Формально Союзна держава вже створена, вона існує. Але особисто я відчуваю від цього великі складнощі. Коли лечу через Москву, то маю отримати там свій багаж, пройти митний контроль, і тільки потім здати його знову. І що дала ця Союзна держава? Нічого, крім дурниць і оголошення, що громадяни Союзної держави проходять через ворота №3, а решта громадян – через нормальні ворота. Більше я не знаю жодної користі.
– Коли Лукашенко підписував угоду про Союзну державу у 1996-му році, він серйозно вірив, що сяде на місце тодішнього Бориса Єльцина?
– У Лукашенка було багато поривів, він взагалі відчуває себе таким розумним і освіченим, що просто соромно дивитися. Він плутається в елементарних речах у теорії економіки й культури. Так, він їздив по Росії і був переконаний, що оскільки Єльцин демократичний президент і слабо тримається за владу, то може претендувати на його пост. Ну йому ніс втерли. Йому не рівнятися з міццю російського КДБ – Путін його не помітив, як дрібну комашку.
Леонід Кравчук, Станіслав Шушкевич і Борис Єльцин
– Є думка, що Путін буде тиснути на Білорусь, щоб узгодити всі формальності з поглинання країни і вирішити своє питання на виборах у 2024-му році?
– Цілком однозначно, що він до цього прагне, не дивлячись на всі свої гасла про його незалежності. Російський вплив у Білорусі весь час посилюється. А якщо Путін притисне краник, то доведеться Лукашенку погоджуватися на будь-які умови, зокрема й на його пряме правління і приєднання Білорусі в ролі республіки. В Лукашенка не буде іншого виходу. Крім того, кожен його крок спрямований на посилення російського впливу.
– Аналітики часто говорять, що Росія може спробувати військовим шляхом анексувати якусь частину Білорусі, щоб впливати на неї і таким чином.
– Цього взагалі не потрібно робити, тому що, розкривши рот від радості, Лукашенко запрошує сюди військові частини брати участь у парадах на 3 липня, дату звільнення Мінська від фашистської окупації. Тут не треба ніякої агресії: росіян у Білорусь запрошують з їхньою технікою і їхніми прапорами.
Якщо Україна гордо відстоює свою незалежність, то Лукашенко принизив власну армію, хоча він скрізь і заявляє про її незалежність.
У нас навіть мова білоруська в армії відсутня. Всі команди і вся документація ведеться російською мовою, і ніяких кроків до самостійності немає. Те ж саме з автокефалією. Україна правильно вчинила, сказавши, що має бути власна автокефальна церква, як у 15 інших державах. А у нас дякують і кланяються в сторону Кирила. Це явно непотрібна річ і не гідна.
– Наскільки російські спецслужби інтегровані у білоруські?
– Раніше це була єдина спецслужба. Але в Росії достатньо агентів впливу. Цей коефіцієнт у нас набагато вищий, ніж в Україні.
– Якщо в Україні з цим борються, то як у Білорусі?
– У нас теж постійно йдуть викриття і цими викритими чиновники виявляються призначенці Лукашенка. Але він тоді мовчить, що це він їх призначав. Корупція в системі безпеки і зрада в Білорусі не викриваються, про це не говорять. А свавілля цих органів очевидне. Вони коять, що хочуть.
– Політичні оглядачі часто пишуть про загравання Лукашенка з Європейським союзом і навіть із Китаєм.
– Давайте розділимо, адже від такого загравання є певні вигоди. Китайці в Білорусі дуже мудро поводяться: у них є пільгове оподаткування, у нас багато китайських автомобілів, які не гірші за російські. Але ви назвіть мені одну дію Лукашенка спрямовану на реальне зближення з Європою? Таких дій немає.
– Спрощення візового режиму, наприклад.
– Спрощення віз – це європейська ініціатива, спрямована на розширення туризму. Людина може перебувати на території Білорусі 5 днів, якщо прибула літаком. Але наші авіакомпанії дуже дорогі, ними рідко користуються. Вільнюс називають Мінськ-3, бо там набагато дешевші квитки і нам набагато вигідніше поїхати туди автобусом і там сісти на літак. Це буде дешевше, ніж летіти безпосередньо з Мінська.
Тому, крім слів Лукашенка, більше немає ніяких дій для спрощення візових відносин із ЄС.
– Європейські лідери називають Лукашенка останнім диктатором Європи. Це справедлива оцінка?
– Так, це справедлива оцінка. Але є цивілізовані й освічені диктатори. До таких я б відніс нинішнього правителя Азербайджану, недавно померлого Іслама Карімова і високоосвіченого Назарбаєва в Казахстані, а не неосвіченого Лукашенка, який причетний до зникнення наших чудових політиків.
– Які у вас з ним особисті стосунки?
– У мене немає з ним ніяких особистих стосунків, тому що я по-іншому вихований і у мене не може бути стосунків із людиною такого рівня освіченості. Натомість Лукашенко зчиняє різні неподобства щодо мене. Я єдиний член Академії наук, який не отримує членкорівських, пенсія у мене зведена до мінімальної, а всі надбавки ліквідовані указами Лукашенка. Ніхто не може цього виправити і я навіть не можу звернутися до Конституційного суду. Таке у нас законодавство. Якщо говорити про особисте ставлення, як людина Лукашенко – огидний, але я не претендую на що-небудь. Коли я здоровий, то можу читати лекції і непогано заробляти.
Були навіть спроби мене посадити, але не закінчилися успіхом завдяки моєму адвокату і відеозаписам про мою невинуватість.
– У Білорусі є альтернатива Лукашенку?
– Скільки завгодно, це не проблема взагалі. Досвід управління державою є у багатьох, але освічені люди були змушені покинути Білорусь, і перебувають зараз за кордоном.
– Якби Лукашенка завтра не стало, хто опинився би на посту замість нього? Чи існує якась процедура передачі влади?
– Ви знаєте, це пародія на наступництво. Людина ж повинен пройти якусь школу. Навряд чи Лукашенко знає щось про табелі й ранги, потрібно мати якесь відношення до керуання. У нас навіть немає першої леді.
– Що ви думаєте про Росію?
– Як багато в Росії освічених людей і як прикро, що інтелігенція не усвідомлює, що має відігравати важливу політичну роль. Був царизм, потім комунізм, тепер путінізм. Я думаю, що розум прокинеться.
Але потрібно розділяти два поняття Кремль і Росія. Росія – це народ та інтелігенція, а Кремль – це Путін і зграя, яка навколо нього. Були й інші зграї навколо Кремля. На сьогодні я кремлефоб, а коли був Єльцин, то я був кремлефілом. Підтримував його політику. Єльцин поважав національні інтереси республік і націй, які входять до складу Росії. А зараз ми маємо малограмотну людину, яка поважає кадебешні правила. Йому не чужі бандитські та хуліганські дії. Нинішня влада в Кремлі не відповідає інтересам Росії. Але нехай Росія сама в цьому розбирається.
– Куди Путін веде свою країну?
– Хоче, щоб Росія була імперією, а він був імператором. Це бонапартизм, за зростом і за бажаннями він прихильник імперії. У Росії вбивають політиків, а що в Чечні витворяє Кадиров, батько якого знищував росіян усіма доступними йому засобами? Хіба там діє російська конституція? Ні, там зовсім інші правила, і Кадирову все вибачається. Росія шукатиме шляхи виходу з цієї кризи, поки не подорослішає політична інтелігенція.
– Як Україна виглядає з Білорусі?
– Знаєте, я щасливий, що Україна виглядає інакше. Коли буваю в Україні, у Каневі, Києві, Одесі, то я гордий, що ви зберігаєте людську гідність у процесі вирішення складних політичних питань. Як вас лають російські сайти – це важко передати. Куди не глянеш, як лають Порошенка, кандидатів у депутати – це страшна справа. Це принизливо для представників такої великої і гордої країни, як Росія. Потрібно не мати вже ніяких залишків совісті, щоб так брехати про Україну.
– Під час активної фази війни на Донбасі в Україні часто говорили про військову загрозу з боку Лукашенка, якби Росія цього захотіла.
– Думаю, цього б не сталося. Лукашенко каже, що ніколи не кине камінь у росіянина і я впевнений, що немає жодного білоруса, який би зробив це щодо українця. Не думаю, що з боку Білорусі до України може бути якась загроза.
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