"Майнильский инцидент", приведший к началу зимней совково-финской войны, назван по имени населенного пункта, где якобы произошел артиллерийский обстрел рабочих и крестьян злобными финнами, которые хотели захватить территорию совка от города Санкт-Ленинград аж до города Сочи. Кстати, о Сочи.

Этот город уже вошел в современную историю, как место проведения самой дорогой в истории зимней олимпиады. Это – официально, а неофициально, этот город стал местом, где одноразово, в рамках одной акции, было украдено самое большое количество бюджетных денег.

Но имея такие яркие показатели, город не дал имя явлению, которое описывает рекордный абсурд напрасно сожженных денег и одновременно рекордные показатели казнокрадства. Эту историю уже все забыли, а ведь незнание истории ведет к ее повторению. Так случилось и здесь.

Так, в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи это – стратегическая задача и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта. В чем там состоит стратегия – трудно сказать, возможно, деду просто шумит паровоз и в этот момент его навязчиво терзает ария из оперы "Столыпин", где есть слова: "А поезд чух-чух-чух, огни мелькали, огни мелькали, когда поезд отходил!". Ведь какой опер, такая и ария.

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И вот министр российского транспорта Евгений Дитрих (их там специально подбирают, Миллер, Дитрих и т.д.) доложил о продвижении этого стратегического плана:

"Обсуждение этого вопроса проходит активно. Могу вам сказать, что в ближайшее время мы с коллегами из РЖД, из Краснодарского края непосредственно на месте посмотрим, как сейчас организовано движение по железной дороге, посмотрим каким образом и как осуществляется движение пригородных поездов. Посмотрим, как все работает, подготовим сводный комплексный доклад".

В общем, если на непонятную олимпиаду удалось списать огромные деньжищи, на которые можно было построить не только каток и лыжную трассу, но и один или два Дубая подряд, то железная дорога, стратегически передвинутая вглубь, может показать новые рекорды скоростного распила бабла. А главное, всем же понятно, зачем это делается. Чтобы деду не шумело. Так что скоро начнут, можно не сомневаться. А после этого, можно браться и за мост в Турцию.

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