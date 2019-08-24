Убив себе і дружину: в Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

У неділю, 24 серпня, в Івано-Франківську ветеран АТО підірвав за допомогою гранати себе і свою співмешканку.

Інцидент стався в результаті сварки пари. Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, в ході конфлікту чоловік привів у дію дві гранати РГД-5. Обидві людини загинули на місці.

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО if.npu.gov.ua

Відзначається, що загиблий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. Також чоловік був учасником бойових дій на Донбасі.

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО if.npu.gov.ua

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО if.npu.gov.ua

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, а саме — умисне вбивство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові підліток по-звірячому вбив дівчину. Мати вбитої дівчини поділилася переживаннями в соцмережі.

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