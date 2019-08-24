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Убив себе і дружину: в Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

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У неділю, 24 серпня, в Івано-Франківську ветеран АТО підірвав за допомогою гранати себе і свою співмешканку.

Інцидент стався в результаті сварки пари. Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, в ході конфлікту чоловік привів у дію дві гранати РГД-5. Обидві людини загинули на місці.

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

if.npu.gov.ua

Відзначається, що загиблий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. Також чоловік був учасником бойових дій на Донбасі.

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

if.npu.gov.ua

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

В Івано-Франківську сталася страшна трагедія з ветераном АТО

if.npu.gov.ua

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, а саме — умисне вбивство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові підліток по-звірячому вбив дівчину. Мати вбитої дівчини поділилася переживаннями в соцмережі.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
Тег
АТО
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Да,"Обсос" в очередной раз подтвердил,что украина-это другая планета,со своим календарём:"В воскресенье, 24 августа..."
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Там их 350.000 тысяч психически неуровновешанных хероев.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Уголовник из АТО традиционной гранатой отметил день незалежности. Тоди СУГС три раза!
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