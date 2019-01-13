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Убив дружину, сусідів, копа і застрелився: у Росії чоловік влаштував криваву розправу

5.4тЧитати матеріал російською

У Башкирії житель міста Учали застрелив дружину і ще двох осіб, після чого наклав на себе руки.

Як повідомляє управління Слідчого комітету Башкирії, злочин стався вночі 13 січня.

Чоловік, будучи п'яним, посварився з дружиною; та втекла до сусідів. Він взяв рушницю і, переслідуючи дружину, убив сусідку, а також поранив її чоловіка і ще одного сусіда, який невдовзі помер у лікарні. Згодом чоловік убив дружину і наклав на себе руки.

Як повідомляє МВС Башкирії, загиблий сусід був співробітником експертного підрозділу відділу поліції по Учалинському району. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Артур Ібрагімов і його дружина Ляйсан

Артур Ібрагімов і його дружина Ляйсан

За даними НТВ, чоловік напав на свою дружину, після чого вона намагалася сховатися у сусідів, але в підсумку вбивця наздогнав її і розстріляв усіх, хто попався під руку.

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"Комсомольская правда" повідомляє, що вбивцею виявився 35-річний Артур І. Чоловік був звичайним сільським жителем: одружився кілька років тому, будував будинок і виховував дітей. Сусіди казали про нього тільки хороше – був доброю і чуйною людиною.

"Це дійсно була хороша сім'я з далекосяжними планами на майбутнє. Будували будинок, виховували дітей. Щоб не трапилося в цю ніч, мені шкода всіх. Я його не виправдовую, але все ж. Просто в голові не вкладається і не віриться у все це. Добродушна людина він був. Ніколи ні з ким не конфліктував", - розповіла місцева мешканка.

Артур І.

Артур І.

crimea.kp.ru

Інші сусіди теж характеризують Артура як привітну людину. Селяни дивуються, що підштовхнуло його вчинити страшний злочин.

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"Селяни розповідають, що Артур приревнував свою дружину і влаштував криваву баню. А хтось стверджує, що чоловік будучи п'яним приїхав додому і став вимагати у дружини ще грошей на випивку, отримавши відмову, вирішив жорстоко з нею розправитися. Спочатку він її жорстоко побив, а потім розлючений чоловік схопив рушницю і став направляти її на свою дружину. Заспокоїти його, ймовірно, було вже неможливо. Щоб спробувати врятуватися, жінка вирішила побігти за допомогою до сусідів", - сказано в статті.

Зафір і Гульсія Хілажаєві

Зафір і Гульсія Хілажаєві

За даними видання, до Зафіра і Гульсії Хілажевих вона прибігла в одній сорочці, була вся в крові, кричала і просила її заховати.

Зафір і Гульсія Хілажаєві

Зафір і Гульсія Хілажаєві

crimea.kp.ru

"Але Артур зупинятися не думав, і під розстріл потрапило і подружжя. Смертельне поранення він наніс Гульсії, матері двох дітей, а потім вистрілив і в Зафіра, який зараз перебуває в лікарні. Їхні діти, семирічна Назгуль і трирічний Янгір в цей момент теж були в будинку – все відбувалося на їхніх очах. На щастя, малюків стрілок не зачепив", - наголошується в матеріалі.

Зафір і Гульсія Хілажаєві

Зафір і Гульсія Хілажаєві

crimea.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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