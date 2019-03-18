"Убило НЛО!" У мережі спливло несподіване зізнання прокурора про таємницю перевалу Дятлова

Інтерес до загибелі групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році відновився в 1990-х неспроста. Поштовхом став розвиток версії про можливий вплив НЛО.

Зокрема, дослідник цієї теми Станіслав Богомолов випустив статтю під назвою "Таємниця вогняних куль". Родзинкою тексту стало інтерв'ю з прокурором Львом Івановим, який вів справу про загибель дятлівців — той запевняв, що групу якраз погубило НЛО, робить екскурс в історію "Газета.ру".

"Одяг забруднеий або радіоактивним пилом, що випав з атмосфери, або цей одяг був забруднений при роботі з радіоактивними речовинами, або при контакті. Це забруднення перевищує, як я вже вказував, норму для осіб, що працюють з радіоактивними речовинами. Можна вважати, що забрудненість окремих ділянок одягу була у багато разів більшою", — такі свідчення в 1959 році дав головний радіолог міста.

Перевал Дятлова Архівне фото

"У мене своє пояснення того, що трапилося. Можете винести в заголовок "Прокурор-криміналіст вважає, що туристів вбив НЛО!" — сказав тоді прокурор.

Він стверджував, що саме це явище знищило дятлівців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до сих пір на сумнозвісному перевалі на Північному Уралі (Росія), який забрав життя дев'яти туристів на чолі з Ігорем Дятловим у 1959 році, постійно відбуваються інциденти з летальним результатом.

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