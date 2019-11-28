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29 листопада • оновлено в 11:37
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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Убийцы обязательно будут… награждены

16т
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Время от времени общество потрясают видео всяких школьников, которые избивают сверстников, при этом снимают всё это на видео и выкладывают на всеобщее обозрение.

Потом их ловят, вызывают родителей, даже заводят уголовные дела. Эти горе-герои сидят потом в полиции грустные, говорят что как-то не подумали и не понимали, что делают. Психологи, описывающие это школьное насилие, говорят, что это возрастное — недоразвитые лобные доли мозга, отвечающие за социальное поведение, не дают адекватно оценить последствия.

У бойцов ЧВК Вагнера, которую приписывают путинскому повару Пригожину, с лобными долями всё должно быть в порядке, хотя непонятно, есть ли у них мозг вообще. Они выложили несколько видео с продолжением. На первом под песню со словами "снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать" несколько бойцов в неформальном снаряжении забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избиваемый похож на араба. Избивающие говорят по-русски без акцента. На следующем видео один из бойцов под комментарии коллег отрезает ему ножом голову. Получается плохо, окружающие помогают советами: "Режь, давай сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!"

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Затем руки отрубают саперной лопаткой, замечая: "Ноги надо оставить, за ноги подвесим".

В последней части видео обезглавленное тело с отрубленными руками подвешивают вверх ногами, обливают бензином и сжигают. Участники продолжают веселиться. Упоминается шашлык и жареные ребрышки. У всех закрыты лица, но один говорит: "Да с лицами пускай… Да ну, все равно это видео никуда не пойдет".

Это всё из расследования Новой Газеты, которая, как получается, единственная заинтересовалась зверствами россиян, как всегда выполняющих свой "интернациональный долг", неся миру согласие и спокойствие через необъявленную агрессию и убийства. Интересно, что Кремль назвал видео шокирущим, но мы что-то не слышим про аресты подозреваемых. Их и не будет, лишь потом они секретно получат "Героев России" Конечно, скандала бы не было, не появись это видео. И тут самый важный вопрос — зачем снимали, ведь не снимают, если не хотят показать. А они хотели показать — друзьям, любимым девушкам, даже деткам, ибо вот он папин российский героизм!

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Америка, в отличие от спящей подпутинской газовой Европы, зашевелилась. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Вашингтон призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа. Видимо, так и произойдёт. Непонятно, правда, против кого вводить, потому что пригожинские ребята секретные, списков их нет. Но, видимо, Запад уж сильно смущает отрезание голов и расчленёнка в прямом эфире, да и известен работодатель террористов — Кремль.

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Возможно, мы станем свидетелями новой увлекательной волны санкций против Путина под крики Лаврова "это не мы!"

Всегда интересно смотреть как путинские пацаны извиваются. Правда, потом становятся депутатами Госдумы или Совета Федерации.

Но нужно же этих убийц как-то наградить за их неустанную борьбу за мир.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Жопоголовые возбудились увидев писю пана!
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. Талисман
. Талисман
Затрещали пердаки лаптеголовых!
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Второй Вилли
Второй Вилли
Хорошо кацабов плющит. Скрепно! )))
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