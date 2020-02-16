У знаменитому храмі Москви влаштували різанину: фото нападника і подробиці

У Москві в неділю, 16 лютого, в храм Святителя Миколая на Бакунінській вулиці увірвався чоловік із ножем і влаштував напад.

Про це повідомляє "П'ятий канал" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зловмисник почав різанину прямо під час служби, полоснувши лезом двох осіб, що стояли біля вівтаря. Про стан постраждалих даних поки що немає, їх госптіалізували.

26-річного нападника вдалося схопити іншим прихожанам, потім він був переданий у руки поліції. Правоохоронні органи встановили особу затриманого – чоловіка звуть Єфім Єфімов, з'ясовуються мотиви його вчинку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час церковної служби в місті Уайт-Сетлмент, штат Техас в США, відкрили стрілянину, в результаті чого 2 прихожан були вбиті.

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