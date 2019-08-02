Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Я абсолютно не розумію, які тут взагалі потрібні посередники. Може, ще й перекладач потрібен між Путіним і Зеленським? І один, і другий розмовляють російською. Ніякий посередник тут не потрібен. Посередників багато – толку мало.

Для переговорів потрібні не посередники, а порядок денний переговорів і мінімальна згода сторін щодо цих питань.

Наприклад, якщо Зеленський запропонує: давайте поговоримо про те, чий Крим – це що, порядок денний для переговорів? Путін стане це обговорювати? Для Путіна такого питання не існує, відповідно, переговори на цю тему неможливі.

Повинна бути якась тема, яка є спірною для обох сторін, а раз спірною, то про неї можна говорити. Це перше. Друге – вирішення якого спору може представляти обопільний інтерес. Наприклад, для Росії становило б інтерес обговорення питання про статус Луганської та Донецької областей в складі України. Але для Зеленського це таке ж не питання, як для Путіна не питання про Крим. Значить, тут теж обговорювати нічого.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, колаж ТВ Центр

А ось тема, на яку теоретично вони могли б говорити і яка, як мені видається, представляє інтерес для обох сторін – проста і банальна. Вона нібито технічна, але без твердого політичного рішення вона так і буде висіти. Це припинення перестрілок, які постійно виникають (21 липня почалося узгоджене Тристоронньої контактною групою перемир'я на Донбасі, яке станом на 1 серпня не було порушено, - Ред.).

Популярна в Україні точка зору про те, що Путіну конче потрібна дестабілізація в Україні – це повна нісенітниця. Більше того – від перестрілок ніякої дестабілізації в Україні немає. Якби після кожної перестрілки починалися величезні заворушення, Майдан. Одні вимагають: на Росію з танками, інші – поступимося, капітулюватимемо, здамо їм Донецьк... Тоді так, ці перестрілки сприяли б дестабілізації всередині України і теоретично Путін міг би радіти. Але цього ж немає. Розколу суспільства з цього приводу немає.

"Йому від цього ні тепло, ні холодно". Теж неправда. Тому що припинення перестрілок було б вигідно для Путіна. Чому? Тому що це дозволило б говорити про пом'якшення санкцій. "Ось бачите, перестрілок немає, настала повна і остаточна тиша, точно така сама, як в Придністров'ї, в Абхазії, в Південній Осетії. Давайте, знімайте санкції або хоча б полегшуйте".

Вигідно це Путіну? Вигідно. Що він на цьому втрачає? Нічого не втрачає.

Вигідно це Зеленському? Вигідно. Що він на цьому набуває? Те, що він зміг зупинити війну. "Порошенко не зміг, а я зміг". Молодець.

Мені здається, ця тема є обопільно вигідною і для Путіна, і для Зеленського. І ніякі посередники, ні з Ізраїлю, ні з Антарктиди, ні з Афганістану для цього не потрібні.

Чому вони цього не роблять? Цього я сказати не можу. Але факт полягає в тому, що нічого в цьому напрямку не робиться.

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