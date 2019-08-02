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Леонід Радзіховський
Леонід Радзіховський
Російський психолог та журналіст Всі статті автора

У Зеленського і Путіна є спільна вигода

4.2т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Я абсолютно не розумію, які тут взагалі потрібні посередники. Може, ще й перекладач потрібен між Путіним і Зеленським? І один, і другий розмовляють російською. Ніякий посередник тут не потрібен. Посередників багато – толку мало.

Для переговорів потрібні не посередники, а порядок денний переговорів і мінімальна згода сторін щодо цих питань.

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Наприклад, якщо Зеленський запропонує: давайте поговоримо про те, чий Крим – це що, порядок денний для переговорів? Путін стане це обговорювати? Для Путіна такого питання не існує, відповідно, переговори на цю тему неможливі.

Повинна бути якась тема, яка є спірною для обох сторін, а раз спірною, то про неї можна говорити. Це перше. Друге – вирішення якого спору може представляти обопільний інтерес. Наприклад, для Росії становило б інтерес обговорення питання про статус Луганської та Донецької областей в складі України. Але для Зеленського це таке ж не питання, як для Путіна не питання про Крим. Значить, тут теж обговорювати нічого.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, колаж

Володимир Зеленський, Володимир Путін, колаж

ТВ Центр

А ось тема, на яку теоретично вони могли б говорити і яка, як мені видається, представляє інтерес для обох сторін – проста і банальна. Вона нібито технічна, але без твердого політичного рішення вона так і буде висіти. Це припинення перестрілок, які постійно виникають (21 липня почалося узгоджене Тристоронньої контактною групою перемир'я на Донбасі, яке станом на 1 серпня не було порушено, - Ред.).

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Популярна в Україні точка зору про те, що Путіну конче потрібна дестабілізація в Україні – це повна нісенітниця. Більше того – від перестрілок ніякої дестабілізації в Україні немає. Якби після кожної перестрілки починалися величезні заворушення, Майдан. Одні вимагають: на Росію з танками, інші – поступимося, капітулюватимемо, здамо їм Донецьк... Тоді так, ці перестрілки сприяли б дестабілізації всередині України і теоретично Путін міг би радіти. Але цього ж немає. Розколу суспільства з цього приводу немає.

"Йому від цього ні тепло, ні холодно". Теж неправда. Тому що припинення перестрілок було б вигідно для Путіна. Чому? Тому що це дозволило б говорити про пом'якшення санкцій. "Ось бачите, перестрілок немає, настала повна і остаточна тиша, точно така сама, як в Придністров'ї, в Абхазії, в Південній Осетії. Давайте, знімайте санкції або хоча б полегшуйте".

Вигідно це Путіну? Вигідно. Що він на цьому втрачає? Нічого не втрачає.

Вигідно це Зеленському? Вигідно. Що він на цьому набуває? Те, що він зміг зупинити війну. "Порошенко не зміг, а я зміг". Молодець.

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Мені здається, ця тема є обопільно вигідною і для Путіна, і для Зеленського. І ніякі посередники, ні з Ізраїлю, ні з Антарктиди, ні з Афганістану для цього не потрібні.

Чому вони цього не роблять? Цього я сказати не можу. Але факт полягає в тому, що нічого в цьому напрямку не робиться.

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Автор
Леонід Радзіховський Леонід Радзіховський
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Не могу не согласиться с автором этой статьи, написано в общем верно, но вот только последний вопрос - кому выгодна война на Донбассе - остался не раскрыт. Автор не мог его раскрыть не кинув камень в огород светоча демократии и защитника мирового порядка. Да-да именно эти ушки и торчат из-за океана. Только им выгодна эта война в сердце Европы. Это противодействие не только России, но и всему ЕС, "Брексит" тому лучшее подтверждение, именно США лоббируют его, чтобы ослабить Европу. Это просто экономическая экспансия, осуществляемая политическими и военными средствами.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Радзиховский среди либерастов умный и относительно честный.в данном случае он говорит правду - РФ продолжение боевых действий на Донбассе совершенно не нужно. Только нужно договорить одну очевидную вещь - перестрелки на Донбассе продолжаются только потому, что они нужны партии войны в укропии, и Зеленский с этой партией войны ничего поделать не может.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Hecke Josef, иди в Киев на гей-парад, твои там. Наших там точно нет.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Афанасьев Алексей, на паРашии всегда на белое говорят- чёрное и -наоборот.Сперва "нас там нет" а через два месяца-"мы это сдлали", ровно то же -на Донбассе, как и в Крыму.
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