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26 жовтня • оновлено в 12:41
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У Росії солдат влаштував бійню у військовій частині: перші фото з місця НП

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У мережі з'явилися кадри з місця кривавої розправи над військовослужбовцями, яку в Забайкаллі (Росія) влаштував 20-річний солдат строкової служби Раміль Шамсутдинов.

Кадри з місця трагедії в селищі Горне під Читою з'явилися в Telegram-каналі Life Shot (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Шамсутдінова передали військовій поліції. Хлопця підозрюють у вбивстві 8 військових. Ще двоє у важкому стані перебувають в лікарні.

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У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

За даними Telegram-каналу Mash, причиною розправи стала дідівщина у військовій частині. Над Шамсутдіновим нібито знущалися інші військовослужбовці і керівництво про все знало. У Міноборони не розглядають цю версію і вважають, що виною всьому особисті проблеми солдата.

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився 25 жовтня, близько 18.20 за місцевим часом. Шамсутдінова затримали відразу після стрілянини.

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Росія
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Новини Росії загинули військові
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Харченко Александр
Харченко Александр
А за что Шамсутдинова арестовали? Хулиганство или нарушение дисциплины? Пригожинские троли, примите мои поздравления))))
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