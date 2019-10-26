У Росії солдат влаштував бійню у військовій частині: перші фото з місця НП

У мережі з'явилися кадри з місця кривавої розправи над військовослужбовцями, яку в Забайкаллі (Росія) влаштував 20-річний солдат строкової служби Раміль Шамсутдинов.

Кадри з місця трагедії в селищі Горне під Читою з'явилися в Telegram-каналі Life Shot (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що Шамсутдінова передали військовій поліції. Хлопця підозрюють у вбивстві 8 військових. Ще двоє у важкому стані перебувають в лікарні.

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

За даними Telegram-каналу Mash, причиною розправи стала дідівщина у військовій частині. Над Шамсутдіновим нібито знущалися інші військовослужбовці і керівництво про все знало. У Міноборони не розглядають цю версію і вважають, що виною всьому особисті проблеми солдата.

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

У Забайкаллі солдат розстріляв колег

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився 25 жовтня, близько 18.20 за місцевим часом. Шамсутдінова затримали відразу після стрілянини.

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