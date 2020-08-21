У Ярославлі вибух газу зруйнував кілька поверхів в житловому будинку, є жертва і поранені. Фото і відео з місця НП
У російському Ярославлі 21 серпня в житловому будинку вибухнув газ.
Після вибуху в будинку сталися обвалення з другого по шостий поверхи, повідомили в екстрених службах. Пошкоджено як мінімум вісім квартир.
Вибух стався в 10-поверховому панельному будинку на вулиці Батова, 5, корп 2.
За даними РІА Новини, загинула одна людина, троє постраждали. У МНС підтвердили загибель однієї жінки.
За словами мера Ярославля Володимира Волкова, найближчим часом буде створено оперативний штаб. Екстрені служби підтверджують, що стався вибух газу.
На місці НП в Ярославлі працюють 103 людини і 29 одиниці техніки, повідомили в МНС.
Губернатор області дав розпорядження задіяти всі екстрені служби міста. Причини вибуху встановить слідство.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва 21 червня сталася вибух газу в дев'ятиповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті було пошкоджено декілька поверхів.