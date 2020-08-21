У Ярославлі вибух газу зруйнував кілька поверхів в житловому будинку, є жертва і поранені. Фото і відео з місця НП

Борис Бондар Новини Росії 19:45, 21.08.2020 Оновлено: 20:29, 21.08.2020

У російському Ярославлі 21 серпня в житловому будинку вибухнув газ.

Після вибуху в будинку сталися обвалення з другого по шостий поверхи, повідомили в екстрених службах. Пошкоджено як мінімум вісім квартир.

Вибух стався в 10-поверховому панельному будинку на вулиці Батова, 5, корп 2.

За даними РІА Новини, загинула одна людина, троє постраждали. У МНС підтвердили загибель однієї жінки.

Вибух стався в 10-поверховому панельному будинку
(Telegram)
Завалені перекриття з третього по п'ятий поверхи
(Telegram)

За словами мера Ярославля Володимира Волкова, найближчим часом буде створено оперативний штаб. Екстрені служби підтверджують, що стався вибух газу.

Людей евакуюють через вікна за допомогою підйомника.
(Telegram)

На місці НП в Ярославлі працюють 103 людини і 29 одиниці техніки, повідомили в МНС.

Губернатор області дав розпорядження задіяти всі екстрені служби міста. Причини вибуху встановить слідство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва 21 червня сталася вибух газу в дев'ятиповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті було пошкоджено декілька поверхів.

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