У власному будинку в Москві знайшли мертвим топ-менеджера "Лукойлу"

У середу, 26 травня, в Москві помер топ-менеджер "Лукойлу" Сергій Малюков.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, тіло Малюкова знайшли в його власному будинку. За їхньою інформацією, останнім часом він серйозно хворів, а нещодавно у нього діагностували пневмонію.

В "Лукойлі" Сергій Малюков був радником президента компанії, а колись обіймав посаду віце-президента і мав місце в правлінні. Однак в 2016 році він звідти пішов в крісло глави служби внутрішнього аудиту, яка передбачає пряму підзвітність раді директорів компанії.

У власному будинку в Москві знайде мертвим топ-менеджер "Лукойлу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, від COVID-19 помер депутат Мособлдуми, заступник голови фракції "Єдиної Росії" Іван Жуков.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.