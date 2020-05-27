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27 травня • оновлено в 19:27
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У власному будинку в Москві знайшли мертвим топ-менеджера "Лукойлу"

2.2т
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У середу, 26 травня, в Москві помер топ-менеджер "Лукойлу" Сергій Малюков.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, тіло Малюкова знайшли в його власному будинку. За їхньою інформацією, останнім часом він серйозно хворів, а нещодавно у нього діагностували пневмонію.

В "Лукойлі" Сергій Малюков був радником президента компанії, а колись обіймав посаду віце-президента і мав місце в правлінні. Однак в 2016 році він звідти пішов в крісло глави служби внутрішнього аудиту, яка передбачає пряму підзвітність раді директорів компанії.

У власному будинку в Москві знайде мертвим топ-менеджер "Лукойлу"

У власному будинку в Москві знайде мертвим топ-менеджер "Лукойлу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, від COVID-19 помер депутат Мособлдуми, заступник голови фракції "Єдиної Росії" Іван Жуков.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Росія Москва
Тег
смерть
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