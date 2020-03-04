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5 березня • оновлено в 01:14
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У військовій частині під Мурманськом стався вибух: 5 постраждалих

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У військовій частині під Печьонгою Мурманської області Росії 4 березня стався вибух.

При інциденті, попередньо, постраждали до п'яти військовослужбовців, передає портал "Severomorsk.Life". Міноборони жодних офіційних коментарів поки не дає.

Агентство "СеверПост" підтвердило з посиланням на свої джерела, що в селище вертольотом відправили лікарів з окружного госпіталю.

Печьонгська військова частина №08275

Печьонгська військова частина №08275

voinskaya-chast.ru

Печьонга – селище поблизу російсько-норвезького кордону. У ньому дислокується 200-та окрема мотострілецька бригада Північного Флоту РФ.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Південній Кореї під час пожежі та вибуху на хімічному заводі компанії Lotte Chemical у місті Сосан постраждала мінімум 31 особа.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Мурманськ
Теги
Новини Росії вибух
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