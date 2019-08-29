У Туреччині загадково загинула російська модель: спливли подробиці

Тіло 16-річної Соні Ланшакової, яка за дивних обставин померла в лікарні Аланії (Туреччина) привезли в Росію без внутрішніх органів, проте медики версію про їх навмисне вилучення спростували.

Про це пише "Комсомольська правда". На думку лікарів, підозри батьків безпідставні, якщо дівчина справді надійшла в медустанову з апендицитом.

"Якщо дійсно причиною смерті Соні виявився перитоніт, вилучення органів, можливо, було необхідним. Якщо цього не зробити, можна забальзамувати тіло. Інакше ж транспортування воно не перенесе. Тому є практика вилучення органів. Замість них кладуть шматки матеріалу, просочені бальзамуючим розчином. Тоді тіло можна транспортувати", – відзначили фахівці.

У Туреччині загинула російська модель Соня Ланшакова

Крім того, за твердженням медиків, після перитоніту вилучати органи для трансплантації ніхто не візьметься. Просто тому, що вони вже пошкоджені, і можуть "вбити" того, кому їх пересадять.

"Коли мова йде про запальні захворювання, ми завжди виключаємо можливість використання для трансплантації після смерті органів такого пацієнта. Тому що в них багато змін, які людині з пересадженим органом точно не потрібні. Зміни запального плану. Перитоніт – це ж запалення органів черевної порожнини" , – пояснив лікар-нейрохірург Андрій Дрянних.

Соня Ланшакова померла в Туреччині Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курорті в Туреччині трапилася моторошна НП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейну. Дівчинка перебувала в комі, але потім померла в лікарні.

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