Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Туреччині загадково загинула російська модель: спливли подробиці

2.3т Читати матеріал російською

Тіло 16-річної Соні Ланшакової, яка за дивних обставин померла в лікарні Аланії (Туреччина) привезли в Росію без внутрішніх органів, проте медики версію про їх навмисне вилучення спростували.

Про це пише "Комсомольська правда". На думку лікарів, підозри батьків безпідставні, якщо дівчина справді надійшла в медустанову з апендицитом.

"Якщо дійсно причиною смерті Соні виявився перитоніт, вилучення органів, можливо, було необхідним. Якщо цього не зробити, можна забальзамувати тіло. Інакше ж транспортування воно не перенесе. Тому є практика вилучення органів. Замість них кладуть шматки матеріалу, просочені бальзамуючим розчином. Тоді тіло можна транспортувати", – відзначили фахівці.

Новини
На популярному курорті Туреччини трапилася масова НП із туристами: що відомо

У Туреччині загинула російська модель Соня Ланшакова

У Туреччині загинула російська модель Соня Ланшакова

Крім того, за твердженням медиків, після перитоніту вилучати органи для трансплантації ніхто не візьметься. Просто тому, що вони вже пошкоджені, і можуть "вбити" того, кому їх пересадять.

"Коли мова йде про запальні захворювання, ми завжди виключаємо можливість використання для трансплантації після смерті органів такого пацієнта. Тому що в них багато змін, які людині з пересадженим органом точно не потрібні. Зміни запального плану. Перитоніт – це ж запалення органів черевної порожнини" , – пояснив лікар-нейрохірург Андрій Дрянних.

Соня Ланшакова померла в Туреччині

Соня Ланшакова померла в Туреччині

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курорті в Туреччині трапилася моторошна НП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейну. Дівчинка перебувала в комі, але потім померла в лікарні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Туреччина
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Внутри любого Кацaпа одно дерьмо! Какие там органы!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...