У центрі Санкт-Петербурга з даху будинку впав палаючий чоловік: відео 18+

У центрі Санкт-Петербурга розбився палаючий чоловік, який випав з третього поверху.
Як передає "РИА Новости", НП сталася на вулиці Боровій, 29. Очевидці помітили дим на даху покинутого будинку і викликали пожежників. Виявилося, що горіла не покрівля, а людина.
Незабаром чоловік впав з даху, приземлившись на жінку 1967 року народження, яка йшла тротуаром. Вона вижила, у неї гематомою на нозі.
Особу загиблого поки не встановлено. Імовірно, він був бездомним, на вигляд йому близько 40-50 років.
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Святковий Петербург. Палаючий чоловік падає на жінку-перехожу з третього поверху будинку. pic.twitter.com/2kHddM9QRQ- розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) 2 січня 2020 р
Як писав OBOZREVATEL, в Дніпрі через пожежу новорічної ночі не дочекалися двоє людей. Смертельна НП сталася в житловому приватному будинку.
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