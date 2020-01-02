У центрі Санкт-Петербурга з даху будинку впав палаючий чоловік: відео 18+

У центрі Санкт-Петербурга розбився палаючий чоловік, який випав з третього поверху.

Як передає "РИА Новости", НП сталася на вулиці Боровій, 29. Очевидці помітили дим на даху покинутого будинку і викликали пожежників. Виявилося, що горіла не покрівля, а людина.

Незабаром чоловік впав з даху, приземлившись на жінку 1967 року народження, яка йшла тротуаром. Вона вижила, у неї гематомою на нозі.

Особу загиблого поки не встановлено. Імовірно, він був бездомним, на вигляд йому близько 40-50 років.

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Святковий Петербург. Палаючий чоловік падає на жінку-перехожу з третього поверху будинку. pic.twitter.com/2kHddM9QRQ - розпад і неповагу (@ VictorKvert2008) 2 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, в Дніпрі через пожежу новорічної ночі не дочекалися двоє людей. Смертельна НП сталася в житловому приватному будинку.

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