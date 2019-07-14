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У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

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У центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

Протестувальники дійшли до мерії Москви по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку", "Допускай".

За оцінками російських ЗМІ, в акції взяли участь від 300 до 2000 осіб.

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У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

t.me/vyborka

У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

https://t.me/PlushevChannel

У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

https://t.me/PlushevChannel

У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

t.me/PlushevChannel

У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

t.me/mbkhmedia

У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

t.me/mudak

Захід спочатку було заявлено як зустріч муніципальних депутатів зі своїми виборцями. Перед присутніми виступили кандидати в Мосміськдуму, поліція ніяк їм не перешкоджала.

Учасники акції вирішили збиратися щодня о 19:00 – до тих пір, поки незалежних кандидатів не зареєструють.

Потім протестувальники підійшли до московського міського виборчкому, поліцейські спробували їх зупинити, але не вийшло. До самого виборчкому в результаті нікого з кандидатів або учасників акції не пустили.

Під час акції за допуск опозиційних кандидатів на вибори біля будівлі виборчкому затримали майже 40 осіб, серед яких і потенційні депутати.

Низка ЗМІ вела онлайн-трансляцію з місця подій:

Зазначимо, що напередодні виборчком відмовив у реєстрації більшості опозиційних кандидатів у Мосміськдуму, мотивуючи це порушеннями при зборі підписів. Заборона торкнулася Дмитра Гудкова, Іллі Яшина, Любові Соболь та інших політиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві на Червоній площі затримали блогера, який стояв на одиночному пікеті з плакатом "Путін лох".

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Росія Москва
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Новини Росії протест мітинг
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иш ты рабы распоясались!!!!!всех в Сибирь шишки бить!!!!!!!!
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Артеллерист Моня, Таки да!:)
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Така велика країна і такий маленький мітинг.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вспыхнул...и так быстро погас)))))))))))))))))))
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