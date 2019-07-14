У центрі Москви спалахнув масовий протест: з'явилися фото і відео

У центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

Протестувальники дійшли до мерії Москви по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: "Собяніна у відставку", "Допускай".

За оцінками російських ЗМІ, в акції взяли участь від 300 до 2000 осіб.

t.me/vyborka

https://t.me/PlushevChannel

https://t.me/PlushevChannel

t.me/PlushevChannel

t.me/mbkhmedia

t.me/mudak

Захід спочатку було заявлено як зустріч муніципальних депутатів зі своїми виборцями. Перед присутніми виступили кандидати в Мосміськдуму, поліція ніяк їм не перешкоджала.

Учасники акції вирішили збиратися щодня о 19:00 – до тих пір, поки незалежних кандидатів не зареєструють.

Яшин: "Я сомневаюсь в слуховых способностях собянина. Поэтому предлагаю каждому постучать в дверь мэрии"



Теперь у мэрии так pic.twitter.com/2Xv529ICqr — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 липня 2019 р.

Потім протестувальники підійшли до московського міського виборчкому, поліцейські спробували їх зупинити, але не вийшло. До самого виборчкому в результаті нікого з кандидатів або учасників акції не пустили.

Вот так однажды вся эта власть разорвётся и рухнет, как полицейская цепь сегодня. Надо просто верить в свои силы и помнить, что нас миллионы, а у них - только пара десятков тысяч полицейских (которые в большинстве своём тайно за нас) pic.twitter.com/R4bkYiU5Fa — Alexey Navalny (@navalny) 14 липня 2019 р.

Акция около Мосгоризбиркома длится уже больше часа, но никто не расходится. Люди кричат: "избирком — позор России". Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Vplwkr0Sr1 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 липня 2019 р.

Люди и кандидаты пришли к избирательной комиссии. pic.twitter.com/QDhZg0QX6V — Тот самый Мартин (@martin_camera) 14 липня 2019 р.

Під час акції за допуск опозиційних кандидатів на вибори біля будівлі виборчкому затримали майже 40 осіб, серед яких і потенційні депутати.

У здания Мосгоризбиркома полиция задержала кандидатов в депутаты в Мосгордуму Илью Яшина и Любовь Соболь, а также нескольких участников акции. pic.twitter.com/5VJG0AG58p — baza (@bazabazon) 14 липня 2019 р.

Пока считать задержанных даже не пытаемся.



Внутрь больше никого не пускают, даже журналистов pic.twitter.com/E1TjirYXK4 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 14 липня 2019 р.

Полиция с народом.

Чувствую ненависть. pic.twitter.com/W5RQuxEwse — мила и менты (@ya0sno) 14 липня 2019 р.

Задержание Любови Соболь @SobolLubov выглядело так:



"Я имею право проводить встречу с избирателями", — кричит Люба, пока полицейские тащат ее по асфальту pic.twitter.com/De3gF4KT9V — Ola Chesare (@olachesare) 14 липня 2019 р.

Низка ЗМІ вела онлайн-трансляцію з місця подій:

Зазначимо, що напередодні виборчком відмовив у реєстрації більшості опозиційних кандидатів у Мосміськдуму, мотивуючи це порушеннями при зборі підписів. Заборона торкнулася Дмитра Гудкова, Іллі Яшина, Любові Соболь та інших політиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві на Червоній площі затримали блогера, який стояв на одиночному пікеті з плакатом "Путін лох".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.