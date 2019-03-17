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У центрі Москви: Путіна закликали повернути Крим Україні

1.6тЧитати матеріал російською

У Москві пройшли одиночні пікети проти анексії українського Криму.

Один з учасників акції — громадський активіст із Росії Костянтин Котов — вийшов на пікет на Манежній площі біля пам'ятника маршалу Жукову з плакатом "Крим — це Україна" (українською мовою). Відповідні фото опублікувала у Facebook користувачка Євгенія Романова.

Як передає "Крим.Реалії", інші учасники протесту тримали в руках плакати "Крим.Результати" (з політв'язнями Кремля), "Список Олега Сенцова", "Крим вам замість пенсій".

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Акція Костянтина Котова

Акція Костянтина Котова

facebook.com/permalink

Акція Костянтина Котова

Акція Костянтина Котова

facebook.com/permalink

Акція Костянтина Котова

Акція Костянтина Котова

facebook.com/permalink

При цьому до Котова, на плакаті якого Крим був зображений у кольорах українського прапора, неодноразово підходили співробітники поліції РФ.

Силовики перевірили документи активіста, а співробітники Центру з протидії екстремізму знімали його на камеру.

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Котов розповів, що до нього також підходили агресивні перехожі, які говорили, що "Крим — це Росія, завжди був російським, тільки Хрущов його віддав".

Деякі перехожі просили активіста "не псувати їм свято", а одна з москвичок навіть намагалася вирвати плакат із його рук.

У центрі Москви: Путіна закликали повернути Крим Україні

"Крим.Реалії"

У центрі Москви: Путіна закликали повернути Крим Україні

"Крим.Реалії"

Як писав OBOZREVATEL, недавно жителі анексованого Росією українського Криму висловили невдоволення окупацією за допомогою незвичних листівок.

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Теми
Протести проти політики Путіна щодо Українианексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
РосіяМосква
Теги
протестфотографииНовини Росії
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Савицкий Павел
Савицкий Павел
Чем бы моссали еще тешились. Крым на ум пришёл росия с ума сошла.
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