"У тебе вибір, Володю": Лукашенка викрили в тиску на Путіна

Російський журналіст Леонід Радзіховський побачив ознаки психологічного тиску, який чинить президент Білорусі Олександр Лукашенко на президента Росії Володимира Путіна.

На його думку, останні радикальні рішення Лукашенка мають дві мети, одна з яких – створення образу ворога в особі РФ. Про це він сказав у блозі OBOZREVATEL.

Журналіст заявив, що дії Лукашенка не можна пов'язувати з побоюваннями щодо "насильницького поглинання" Білорусі Росією, оскільки вони безпідставні. По-перше, таке поглинання не буде сприйняте російським суспільством і суттєво знизить рейтинг президента РФ. "Це безумство, чисте безумство для російського керівництва. Самогубство", – заявив Радзіховський.

Олександр Лукашенко, Володимир Путін

По-друге, це "самогубство з точки зору зовнішньої політики". За оцінками журналіста, результатом такого кроку став би повний розрив відносин Росії з Європою, а також санкції, "яких ще світ не бачив".

По-третє, після заявленої конституційної реформи в Росії Володимир Путін вже не розглядає ідею створення союзної держави з Білоруссю як спосіб продовження свого перебування у владі. "Тепер, коли Путін провів цю свою знамениту реформу, категорично відмовився від поста президента, створив під себе Держраду, яка з жодною Білоруссю ніяк не пов'язана – цей аргумент відпав", – переконаний Радзіховський.

У такий спосіб, на його думку, останні дії Лукашенка мають на меті наступне. Перше – передвиборча риторика й формування образу ворога з метою згуртування народу навколо нинішнього лідера.

Друге – психологічний тиск "на друга Володю". "У тебе вибір, Володю: або ти мені, як і раніше, задарма нафту й газ віддаєш, або пішов ти до чортової матері зі своїми союзами. Я тебе оголошую найлютішим ворогом Білорусі, окупантом, загарбником", – припустив журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко вдався до низки радикальних кроків. 20 січня він повністю змінив військове керівництво країни, раніше ввів екологічний податок для Росії і зробив запит на постачання нафти з Казахстану.

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