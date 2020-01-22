Головна Новини
22 січня • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"У тебе вибір, Володю": Лукашенка викрили в тиску на Путіна

2.2т
Читати матеріал російською

Російський журналіст Леонід Радзіховський побачив ознаки психологічного тиску, який чинить президент Білорусі Олександр Лукашенко на президента Росії Володимира Путіна.

На його думку, останні радикальні рішення Лукашенка мають дві мети, одна з яких – створення образу ворога в особі РФ. Про це він сказав у блозі OBOZREVATEL.

Журналіст заявив, що дії Лукашенка не можна пов'язувати з побоюваннями щодо "насильницького поглинання" Білорусі Росією, оскільки вони безпідставні. По-перше, таке поглинання не буде сприйняте російським суспільством і суттєво знизить рейтинг президента РФ. "Це безумство, чисте безумство для російського керівництва. Самогубство", – заявив Радзіховський.

Олександр Лукашенко, Володимир Путін

Олександр Лукашенко, Володимир Путін

По-друге, це "самогубство з точки зору зовнішньої політики". За оцінками журналіста, результатом такого кроку став би повний розрив відносин Росії з Європою, а також санкції, "яких ще світ не бачив".

Новини
Путін проти: Лукашенко розповів про підлість Росії з нафтою

По-третє, після заявленої конституційної реформи в Росії Володимир Путін вже не розглядає ідею створення союзної держави з Білоруссю як спосіб продовження свого перебування у владі. "Тепер, коли Путін провів цю свою знамениту реформу, категорично відмовився від поста президента, створив під себе Держраду, яка з жодною Білоруссю ніяк не пов'язана – цей аргумент відпав", – переконаний Радзіховський.

У такий спосіб, на його думку, останні дії Лукашенка мають на меті наступне. Перше – передвиборча риторика й формування образу ворога з метою згуртування народу навколо нинішнього лідера.

Друге – психологічний тиск "на друга Володю". "У тебе вибір, Володю: або ти мені, як і раніше, задарма нафту й газ віддаєш, або пішов ти до чортової матері зі своїми союзами. Я тебе оголошую найлютішим ворогом Білорусі, окупантом, загарбником", – припустив журналіст.

Новини
"Де таке бачено?" Лукашенко накинувся на Росію через газ

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко вдався до низки радикальних кроків. 20 січня він повністю змінив військове керівництво країни, раніше ввів екологічний податок для Росії і зробив запит на постачання нафти з Казахстану.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко Леонід Радзіховський
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
15
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Senko Aleut
Senko Aleut
Если бы у рыбы была шерсть, то в ней водились бы блохи....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Достал колхозник со своей "дружбой", уже надоело. Дружба за деньги - это проституция, и Лукашенко это ясно дали понять. Халявы больше не будет, вот его и корежит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Есть только проблемка! Как только Лукашенко попробует сделать что-то подобное, его ждёт судьба Каддафи. И сделают это добрые западные эльфы, а не ужасный Путин.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги