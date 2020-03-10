Громадські діячі Татарстану виступили проти закріплення за ініціативою президента Володимира Путіна в Конституції РФ статусу російської мови як мови "державотворчого народу".

Відповідний лист депутатам Держдуми відправила рада Всесвітнього форуму татарської молоді, пише "Коммерсантъ".

У Татарстані заявили, що положення про російську мову суперечить "принципам демократичної федеративної держави". За словами автора листа, словосполучення "державотворчий народ" "автоматично передбачає поділ народів на різні "сорти".

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Таким чином, представники "неросійських національностей" такою поправкою проголошуються народами "другого сорту".

"У разі закріплення в Конституції багатонаціональної країни одного народу в якості єдиного державотворчого, яка роль відводиться іншим корінним народам нашої країни? Яке місце займають, наприклад, татари, які вклали в створення нинішньої Російської держави ніяк не меншу роль ніж, власне, самі росіяни?" – обурилися татари.

"Ухвалення цих поправок в запропонованому формулюванні буде вже на законодавчому рівні сприяти реалізації відомому гаслу – "одна країна, одна мова, один народ", – додали громадські діячі.

У Всетатарском громадському центрі (ВТОЦ) заявили, що таке формулювання порушує права "25 мільйонів "недержавотворчих" громадян" Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін виступив із пропозицією внести до Конституції країни-агресора поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР, щоб узаконити крадіжку Криму.

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