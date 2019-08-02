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У таємниці перевалу Дятлова знайшли американський слід: фотофакт

1.3т Читати матеріал російською

Уральський дослідник-ентузіаст Валентин Дегтєрьов заявив, що помітив на архівних знімках 1959 року з перевалу Дятлова дивну річ – упаковку від сухпайка американських військовослужбовців.

Про свої спостереження розповів у блозі. Він нібито побачив на знімках зім'яту упаковку з чорною англійською літерою R на білому фоні – такі, за його відомостями, не могли бути у вільному продажу в СРСР.

"Найімовірніше, це частина упаковки від сухого пайка або аварійного раціону харчування ВПС іноземної армії. Хоча за часів війни в СРСР були налагоджені поставки продуктів харчування зі США, тому в 1959 році якісь залишки минулих поставок могли бути на руках у населення", – пише Дегтєрьов.

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Архівне фото з перевалу Дятлова

Архівне фото з перевалу Дятлова

Архівне фото з перевалу Дятлова

Архівне фото з перевалу Дятлова

Він допускає, що споруджений настил, в якому нібито була знайдена упаковка сухпайка, міг бути зібраний місцевими аборигенами після того, як американський літак із якихось причин зазнав аварії на Уралі.

Правда, стверджувати, що все було саме так, дослідник не береться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти кажуть, ніби травми одного з туристів із загиблої в 1959 році на Уралі групи Дятлова наштовхують на думки, що їх все-таки вбивали професіонали.

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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Пусть эти "исследователи" еще пороются! Думаю скоро они найдут визитку Яроша!
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