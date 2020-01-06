"У світі почнеться мегашухер": аналітик спрогнозував шалене зростання цін на нафту в разі війни в Ірані

Якщо в Перській затоці почнеться війна поміж Іраном та США, нафта подорожчає до 100-120$ за барель.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав американський аналітик Олександр Флінт. За його словами, російський бюджет буде тільки у виграші, адже замість арабських країн, нафту будуть купувати в Росії.

"Іран може кожен день мінувати судноплавство і зупинити продаж і транспорт нафти. Навіть якщо туди зігнати весь американський флот, судноплавство у військовій зоні відновити майже неможливо. У світі почнеться такий мегашухер з ростом цін на нафту до 100-120 доларів за барель. Росія буде в захваті, адже нафту купуватимуть у неї, а не в арабів", – впевнений Флінт.

Ціни на нафту novosti.az

За його словами, дорога енергія це шлях в економічну кризу, який сам по собі деструктивний і зіб'є ціни на нафту за рахунок меншого споживання.

"Але до того на Росію просто з неба звалиться купа бабла і впливу. З такими великими грішми і ситуацією і Європу можна будет цілком заткнути і до повної непритомності кошмарити Україну з будь-якими жертвами. Маючи такі бабки, Путін може купити тисячі найманців і почати якусь нову війнушку ще десь для підняття патріотизму в країні. При такій ситуації він буде в шоколаді", – підсумував аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.

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