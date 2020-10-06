У свій день народження Путін розповість про "солодких" онуків

Борис Бондар Новини Росії 00:04, 7.10.2020 Оновлено: 00:19, 7.10.2020

На честь дня народження президента РФ Володимира Путіна, який він відзначає 7 жовтня, в Росії опублікують заключну частину його інтерв'ю ТАСС, в якій він розповів про своїх онуків.

Його фрагмент виклав у Twitter журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Він уточнив, що в день народження диктатора покажуть серію про його сім'ї (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є у мене онуки. Я щасливий, вони дуже гарні, солодкі такі", – сказав Путін в уривку інтерв'ю.

Проєкт "20 запитань Володимиру Путіну" приурочений до двадцятиріччя його роботи на вищих державних постах у Росії, був запущений 20 лютого і перерваний у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У перших частинах Путін розповів про взаємини Росії з іншими країнами, гонку озброєнь, Велику Вітчизняну війну тощо.

У коментарях до посту Смирнова користувачі переважно негативно поставилися до побаченого.

Хтось висловив, що так, як Путін говорив про онуків, кажуть про фрукти. Хтось припустив, що в останній серії інтерв'ю президента РФ канонізують. Багато ж просто відзначили, що їм це нецікаво.

Путін каже про онуків, як про фрукти.
Twitter Дмитра Смирнова
В мережі припустили, що Путіна можуть канонізувати.
Twitter Дмитра Смирнова

Як повідомляв OBOZREVATEL, онуки президента Росії Володимира Путіна можуть зателефонувати йому в робочий кабінет у Кремлі. Про це йшлося в анонсі до фільму "Москва. Кремль. Путін", знятого пропагандистами з "Росія 24".

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