Побажала потрапити в ДТП: у Росії матір двох дітей із матами накинулася на таксиста. Епічне відео

У місті Стерлітамак у російській Республіці Башкортостан пасажирка таксі влаштувала скандал і намагалася побити водія, коли той відмовився від поїздки.

Жінка, замовляючи авто, не вказала, що вона буде з двома дітьми. У таксиста було тільки одне дитяче крісло, він сказав пасажирці скасувати поїздку. Відео конфлікту чоловік записав на камеру мобільного телефону і пізніше опублікував у соцмережі (щоб подивитися ролик, поскролльте новина вниз).

Сидячи в салоні, пасажирка зателефонувала диспетчеру, щоб викликати іншу машину і поскаржитися на водія: "Тобто я сиджу в машині. [За] дитяче крісло він мені почав мізки парити. Добре, я кажу, я вам доплачу 30 рублів. Він каже: "Я вас не повезу, виходьте".

Під час дзвінка жінки таксист кілька разів голосно повторив, що з незадоволеною пасажиркою поїдуть двоє дітей, про що вона не попереджала.

"У мене немає дітей", – відповіла росіянка. На кадрах видно, що поруч із нею в цей момент сидять двоє малюків.

Таксист поправив її: "Як так немає дітей? Із вами ж двоє дітей!" Після цих слів молода мама накинулася на нього з кулаками, матами і погрозами, обіцяючи відібрати телефон. Один із хлопчиків заплакав і попросив маму вийти з машини.

Водієві вдалося висадити пасажирку, а старший із двох її дітей уже щосили ридав. Жінка посилала прокляття вслід за машиною і побажала водієві потрапити в аварію.

У Стерлітамаці жінка влаштувала скандал в таксі Скрін відео

Після того, як ролик почав активно обговорюватися в соцмережах, пасажирка і таксист заявили, що вирішили конфлікт.

"Я не вказала дітей, тому що поспішала, потім уже, коли таксист просив заплатити 30 рублів за дітей, я сказала – я заплачу, де у вас друге крісло. Він сказав – у мене другого крісла немає, хочете, скасовуйте замовлення, я вас не повезу.

Напевно, варто було вийти, але я знала, що при скасуванні замовлення з мого боку з мене спишуть гроші за поїздку, я кажу, скасуйте замовлення самі. А він каже – у мене впаде рейтинг", – пояснила жінка свою поведінку, передає gtrk.tv.

Вона записала відеозвернення, заявивши, що в конфлікті винні обидва. Жінка звинуватила таксиста в тому, що не давала згоди на зйомку своїх дітей і публікацію кадрів у мережі.

Все добре що добре закінчується! Конфлікт між таксистом і пасажиром дозволений.



Про це у відеозверненні повідомила жінка. Її слова підтвердив і водій: https://t.co/BO4ReaGvq3 pic.twitter.com/lFH57pxpqG - ВЕСТИ (@vesti_news) February 25, 2020

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російський ведучий Іван Ургант висміяв фітнес-тренера й учасницю конкурсу "Міс Томськ – 2013" Яну Данькову, яка "прославилася" після ролика, де вона била таксиста по плечу з криками "Вези мене, мерзото!".

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