У США від коронавірусу помер священик РПЦ

Кирило Лютий Новини Росії 23:03, 10.04.2020 Оновлено: 23:11, 10.04.2020

У США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

Як передає foma.ru, про смерть 58-річного Гусєва повідомив священик Микола Бабкін. За його словами, "батюшка допомагав у лікарні США, пізніше у нього діагностували коронавірус".

Гусєв служив у храмі Святих Царствених Мучеників у місті Ріно (штат Невада), там же він працював помічником у лікарні.

Тиждень тому у нього була діагностована пневмонія на фоні коронавірусу.

foma.ru

Як писав OBOZREVATEL, у світі COVID-19 захворіли понад 1,6 млн осіб. В Україні кількість інфікованих уже перейшла позначку в дві тисячі.

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