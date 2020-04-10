У США від коронавірусу помер священик РПЦ

У США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

Як передає foma.ru, про смерть 58-річного Гусєва повідомив священик Микола Бабкін. За його словами, "батюшка допомагав у лікарні США, пізніше у нього діагностували коронавірус".

Гусєв служив у храмі Святих Царствених Мучеників у місті Ріно (штат Невада), там же він працював помічником у лікарні.

Тиждень тому у нього була діагностована пневмонія на фоні коронавірусу.

foma.ru

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