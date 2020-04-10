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11 квітня • оновлено в 07:32
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У США від коронавірусу помер священик РПЦ

3.5т
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У США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

Як передає foma.ru, про смерть 58-річного Гусєва повідомив священик Микола Бабкін. За його словами, "батюшка допомагав у лікарні США, пізніше у нього діагностували коронавірус".

Гусєв служив у храмі Святих Царствених Мучеників у місті Ріно (штат Невада), там же він працював помічником у лікарні.

Тиждень тому у нього була діагностована пневмонія на фоні коронавірусу.

У США від коронавірусу помер священик РПЦ

foma.ru

Як писав OBOZREVATEL, у світі COVID-19 захворіли понад 1,6 млн осіб. В Україні кількість інфікованих уже перейшла позначку в дві тисячі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
РПЦ
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Одним свинорусом меньше
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Себостьян Прейро, пока не меньше, ты же ещё не сдох
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
в рай попал
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