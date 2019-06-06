У справі про загибель групи Дятлова трапився новий поворот: знайдені докази

Громадський фонд пам'яті групи Дятлова передав прокуратурі фотографії та щоденники загиблих у 1959 році туристів.

Про це розповів відомий дослідник загибелі туристів-дятловцев Юрій Кунцевич. 26 червня він також має намір звернутися в СК РФ з проханням про відновлення слідчих заходів у справі, передає "Газета.ру".

Очікується, що результати перевірки, організованої через 60 років, представлять у серпні.

Група Дятлова Архівне фото

"Відповідний документ дій ми передамо до Слідчого комітету 26 червня на камеру. Прийдуть фахівці, наші адвокати і ми скажемо, що написали в Слідком і чому треба відновлювати слідчі дії, оскільки кримінальна справа, копію якої ми маємо на руках, вона абсолютно не відповідає кримінально-процесуальному кодексу, складена не до кінця", — резюмував Кунцевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше маг ведичної традиції Ігор Мехеда заявив, що розгадку таємниці загибелі людей на перевалі Дятлова слід шукати у самому місці, в якому сталася ця трагедія.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.