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"У списку 6-7 людей": російський політолог назвав можливих наступників Путіна

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Якщо російський президент Володимир Путін вирішить не брати участь на наступних виборах 2024-го року і вибере собі наступника, то в цьому списку буде 6-7 чоловік.

Всі вони — ветерани верхівки. Через анексію Криму і "війну" із Заходом, Путін не буде ризикувати становищем країни і передавати владу неперевіреними людям, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL, російський політолог Олександр Морозов.

"Це може бути Сергій Собянін, Сергій Кириєнко, Сергій Шойгу, Олексій Кудрін, Сергій Чемізов або Дмитро Медведєв. У кожного з них є великі але, аби опинитися на цій посаді. Така людина повинна бути обираємою, не мати негативного рейтингу, виступати модератором між путінською верхівкою і бути здатним командувати країною з ядерною зброєю", — припустив політолог.

Володимир Путін

Володимир Путін

belprauda.org

За його словами, це має бути чиновник класу А, у якого є досвід керівництва регіоном або великою держкорпорацією, що перевищує 100 тис. осіб.

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"Крім цього, він повинен розуміти спецслужби і армію, добре розбиратися в економічному чиннику путінізму. Путін не може передавати владу навіть на короткий період людині, яка не розуміє роботи економічних комунікацій в путінській бандитській державі. Але питання про наступника постане ближче до 2022 року. Зараз його рано обговорювати", — підсумував Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соратник Володимира Путіна дав сумний прогноз російській економіці. За його словами, на неї чекає застій.

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Теми
Вибори в РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Володимир ПутінДмитро МедведєвСергій ШойгуСергій СобянінОлександр Морозов
Місце
Росія
Тег
вибори президента Росії
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
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Krass Марк
Krass Марк
Международный террорист Ху@ло передаст власть только когда подохнет
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