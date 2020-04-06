У Соловйова європейські погляди на Україну, йому платять за приниження – Невзоров

Російський журналіст Олександр Невзоров назвав кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, відомого різкою критикою України, "солдатом інформаційної війни".

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає "Гордон". За словами Невзорова, топ-пропагандист Путіна Соловйов має "європейські погляди на Україну", а за критику йому просто добре платять.

"Він не покидьок, безумовно. І він не геній. Він солдат інформаційної війни. Йому платять досить багато, але йому платять за те приниження, яке він змушений переживати. Повір мені, це абсолютно нормальна людина, з абсолютно нормальним європейським поглядом на Україну, на життя, на будь-яку ідеологію", – зазначив він.

Володимир Соловйов

Невзоров додав, що Соловйов грає роль, і йому платять за приниження, яке він переживає, при цьому будучи "нормальною людиною".

"І от уяви собі, що пристойного... Ну, не видатного, але пристойного актора, який до цього знімався у вестернах і бадьоро палив з "Ремінгтона 1875", добре носив "Стетсон", – що його найняли працювати в порнусі з двома африканцями одночасно, а сам він при цьому ще змушений літній гаїтянці публічно робити кунілінгус. В одному кадрі все це відбувається. Він актор, він виконує цю роль. Але від того, що він її виконує, картинка менш бридкою не стає. Йому платять за те приниження, яке він переживає, будучи нормальною людиною, не дурною і не поганою..", – сказав журналіст.

На думку Невзорова, Соловйов пішов на все це тільки для того, щоб бути типовим успішним європейцем, який "в якусь хвилину зможе забути страшне слово "Росія".

"Він отримує за цю страшне співучасть в процесі гроші, які йому здалися спокусливими. Більш того, неможливо подолати цю гравітацію, тяжіння страшне, яке забезпечує федеральний канал, гарантуючи славу, можливості, гарантуючи все. Але Соловйов-то це все зробив і пішов на це тільки заради того, щоб добре жити в Європі", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Невзоров порівняв переговори президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика і удава".

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