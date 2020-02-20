Відправили на вірну смерть: спливла правда про загибель найманців Путіна в Сирії

У Росії вдова загиблого в Сирії в 2017 році найманця безуспішно намагалася довести, що його незаконно відправили на війну і так і не отримала компенсації від влади.

Про це йдеться в матеріалі каналу "Дождь". 29-річний Валерій Емдюков встиг взяти участь у незаконній анексії Криму, за що отримав медаль у Кремлі, а потім, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, змушений був їхати до Сирії.

Наталя розповіла, що тіло чоловіка їй дуже довго не хотіли віддавати. "Звичайно, вони прикриваються іншими якимись причинами – не було транспорту, ще щось. Ні, справа взагалі не в цьому. Він довго не виходив на зв'язок, але я вийшла на зв'язок через інших людей, які писали, що він дивиться серіали, щось ще. Його не було на зв'язку два тижні", – обурилася жінка, яка так і не змогла дізнатися, як загинув її чоловік.

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Прямо перед поїздкою поставили діагноз – артроз гомілковостопного суглоба. "Він кульгав. 15 числа болі все ще продовжувалися, ми звернулися до хорошого ортопеда, він підтвердив діагноз, порадив зробити операцію. Але чоловік сказав, що його не відпускають ні на операцію, ні у відпустку – він не зможе уникнути відрядження. Йому просто сказали – ти їдеш. Я не в курсі була до останнього. Він звертався до командування, але воно відмовляло", – поділилася жінка.

У травні 2017-го Валерій вирушив до Сирії – і звідти не повернувся. З моменту загибелі снайпера минуло два з половиною роки, однак його вдова так і не змогла домогтися відповідей і компенсації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії загинули 4 офіцери ФСБ. Міноборони традиційно приховало всю інформацію.

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