У Сибіру запустили "дубак челлендж" через рекордні -49 градусів. Відео

У Сибіру (Росія) зафіксували рекордні за останні сто років морози -42...-49 градусів. Місцеві жителі відреагували на аномально низьку температуру, запустивши "дубак челлендж" у соціальних мережах.

Так, користувачі публікують відео з реакцією окропу на морозі та пробіжкою на вулиці, повідомляє "Підйом" у Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Відсутність мізків – тема! Мінус 42 на вулиці", – говорить один із місцевих жителів на відео.

Відзначається, що в деяких регіонах дітям дозволили не ходити в школу, а поліцейські й лікарі виставляють пункти допомоги та обігріву для водіїв, чиї машини поламалися на трасах. У Новосибірській і Томській областях скасували понад сто автобусних рейсів. Крім того, вже десятки людей звернулися до медичних установ з обмороженням.

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