У Швеції рекламою вказали Путіну, що йому час піти з влади. Фото
У Швеції на вулицях розмістили сітілайти із зображенням глави Росії Володимира Путіна з майбутнього.
Плакат, зокрема, оповіщає про привітання йому у зв'язку з "перевиборами президентом у 2030 році". Фото опублікував Telegram-канал "Катарсис" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Путіне, наші вітання! 2030 рік, Путіна обрано президентом Росії. Ще раз", – написано на плакаті поряд зі знімком постарілого нинішнього російського лідера.
Зазначається, що таку соціальну рекламу випустила організація щодо боротьби за демократичні свободи і права людини. За задумом авторів, плакати підкреслюють, що змінюваність влади – це один із головних принципів демократичної держави.
Відомо, що в Швеції такі ж сітілайти є також із сирійським диктатором Башаром Асадом і президентом Угорщини Яношем Адером.
"Дуже дивний набір. Олександру Григоровичу напевно прикро", – підкреслили автори Telegram-каналу, маючи на увазі самопроголошеного главу Білорусі Олександра Лукашенка.
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