У школі Єкатеринбурга відмінників посадять за парту з портретом загиблого в чеченській війні міліціонера

Борис Бондар Новини Росії 02:00, 10.12.2020

У школі №17 російського Єкатеринбурга представники партії "Єдина Росія" урочисто відкрили "Парту Героя" на честь Героя Росії Володимира Ласточкіна, який загинув під час першої чеченської війни.

Про це повідомило видання E1.ru з посиланням на пресслужбу регіонального відділення "Єдиної Росії". У відкритті парти взяли участь керівники місцевої адміністрації й депутат Держдуми РФ.

На предметі умеблювання представлено інформацію про майора міліції Ласточкіна, який воював проти чеченців і загинув від осколкового поранення в голову.

Право сидіти за партою отримають тільки відмінники й найкращі учні.

У тексті, надрукованому на стільниці, одразу ж виявили помилку в даті смерті міліціонера. Замість 25 грудня 1995 року вказали 25 грудня 1996-го.

Представники "Єдиної Росії" пообіцяли оперативно виправити цифри.

У коментарях до новини багато користувачів негативно поставилися до дивного увічнення пам'яті. Хтось назвав це ганьбою, а деякі висловили сумнів, що сам Ласточкін хотів би бачити своє обличчя на шкільній парті.

Дехто назвав відкриття парти ганьбою
e1.ru
"Парта Героя"
e1.ru
Урочисте відкриття парти
e1.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Карелії відкриють бутафорський концтабір для школярів, де їм у межах патріотичного виховання покажуть умови життя й побут в'язнів фінських переселенських таборів 1941-1944 років. Передбачається, що дітей привозитимуть у "концтабір" на вихідних.

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