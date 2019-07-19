Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Шереметьєво знову загорівся літак: у тисняві постраждали люди. Перші фото і відео

5.3т Читати матеріал російською

У московському аеропорту Шереметьєво сталася нова НП: 178 пасажирів рейсу "Москва-Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

Після виявлення неполадок на борту почалася паніка і виникла тиснява. У результаті 8 осіб отримали садна, удари і розтягнення. Одного пасажира відвезли в лікарню, передає "Інтерфакс". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли літак готувався до вильоту і вже знаходився на смузі в кабіні спрацював датчик задимлення. Екіпаж вирішив перервати зліт і евакуювати пасажирів в аварійному режимі", – розповіло джерело в органах управління повітряним рухом.

Новини
Катастрофа в Шереметьєво: розкрилася фатальна помилка екіпажу

Boeing 737 в Шереметьєво

Boeing 737 в Шереметьєво

Скріншот з відео

Пізніше в ЗМІ написали, що причиною задимлення стало потрапляння технологічної рідини в системи життєзабезпечення.

"Літак почав розгін, раптом почалося сильне задимлення в салоні, браво пілотам: зреагували і зупинили літак вчасно, всі живі, ніхто не постраждав, тільки стрес отримали діти", – призводить Telegram-канал LifeShot слова одного з пасажирів.

Boeing 737 в Шереметьєво

Boeing 737 в Шереметьєво

Скріншот з відео

Евакуація з Boeing 737 в Шереметьєво

Евакуація з Boeing 737 в Шереметьєво

Скріншот з відео

Пізніше пасажири вилетіли в Єреван на іншому літаку. Їм замінили борт, а на час очікування посадки надали безкоштовне харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті НП у Шереметьєво з літаком російської компанії "Аерофлот" в червні поточного року з 78 пасажирів і членів екіпажу вижили 37 – загинула 41 людина.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Тег
Шереметьєво
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
16
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Рукожопые техники,на россии это генетичесская особенность,агрессивность и рукожопость.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Георгійович Сергій, сразу видно, что ты специалист в области авиаперевозок! Сколько свиней на твоем хуторе?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel