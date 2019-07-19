У Шереметьєво знову загорівся літак: у тисняві постраждали люди. Перші фото і відео

У московському аеропорту Шереметьєво сталася нова НП: 178 пасажирів рейсу "Москва-Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

Після виявлення неполадок на борту почалася паніка і виникла тиснява. У результаті 8 осіб отримали садна, удари і розтягнення. Одного пасажира відвезли в лікарню, передає "Інтерфакс". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли літак готувався до вильоту і вже знаходився на смузі в кабіні спрацював датчик задимлення. Екіпаж вирішив перервати зліт і евакуювати пасажирів в аварійному режимі", – розповіло джерело в органах управління повітряним рухом.

Boeing 737 в Шереметьєво Скріншот з відео

Пізніше в ЗМІ написали, що причиною задимлення стало потрапляння технологічної рідини в системи життєзабезпечення.

"Літак почав розгін, раптом почалося сильне задимлення в салоні, браво пілотам: зреагували і зупинили літак вчасно, всі живі, ніхто не постраждав, тільки стрес отримали діти", – призводить Telegram-канал LifeShot слова одного з пасажирів.

Boeing 737 в Шереметьєво Скріншот з відео

Евакуація з Boeing 737 в Шереметьєво Скріншот з відео

Пізніше пасажири вилетіли в Єреван на іншому літаку. Їм замінили борт, а на час очікування посадки надали безкоштовне харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті НП у Шереметьєво з літаком російської компанії "Аерофлот" в червні поточного року з 78 пасажирів і членів екіпажу вижили 37 – загинула 41 людина.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.