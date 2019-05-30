У Шереметьєво здійснив аварійну посадку Airbus: подробиці

У четвер, 30 травня, пасажирський літак Airbus A320 здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво (Росія, Москва).

Як повідомило джерело в екстрених службах, до місця були направлені пожежні розрахунки і 10 автоцистерн, передає ТАСС.

В аеропорт для зустрічі борту також були стягнуті сили пожежників, підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Airbus A320 change.org

Аварійна посадка була потрібна після спрацьовування сигналізації про несправність системи пожежогасіння, уточнюють екстрені служби.

"Літак, що виконував рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозний, повернувся в Шереметьєво після того, як на борту спрацював датчик пожежогасіння", - сказало джерело.

Екіпаж протягом двох годин виробляв паливо і в штатному режимі приземлився. Постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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