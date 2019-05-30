У Шереметьєво здійснив аварійну посадку Airbus: подробиці

У четвер, 30 травня, пасажирський літак Airbus A320 здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво (Росія, Москва).
Як повідомило джерело в екстрених службах, до місця були направлені пожежні розрахунки і 10 автоцистерн, передає ТАСС.
В аеропорт для зустрічі борту також були стягнуті сили пожежників, підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.
Airbus A320
change.org
Аварійна посадка була потрібна після спрацьовування сигналізації про несправність системи пожежогасіння, уточнюють екстрені служби.
"Літак, що виконував рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозний, повернувся в Шереметьєво після того, як на борту спрацював датчик пожежогасіння", - сказало джерело.
Екіпаж протягом двох годин виробляв паливо і в штатному режимі приземлився. Постраждалих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня в московському аеропорту Шереметьєво літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП з літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинула 41 особа.
Аеропорт опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи, першопричиною могли стати дії пілотів.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.