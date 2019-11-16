У Росії літак зламався прямо в небі і невдало сів: відеофакт

У Росії в московському аеропорту "Шереметьєво" в суботу, 16 листопада, сталася НП із літаком. Він не впорався з керуванням і перекрив руліжну доріжку на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє Telegram-канал LIFE SHOT із посиланням на власне джерело в аеропорту. Там же опубліковано відео, зняте одним з очевидців того, що сталося (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Судячи з кадрів, повітряне судно втратило керування ввечері. Попередня причина інциденту – відмова гідросистеми.

Інцидент з літаком у "Шереметьєво" Скрін відео

Чи перебували на борту у момент НП пасажири, невідомо. На місці працювали екстрені служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на злітній смузі загорівся літак з пасажирами. Це сталося в аеропорту Хабаровська.

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