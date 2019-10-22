Помилка Шереметьєво? У Росії сталася НП із пасажирським літаком

У московському аеропорту Шереметьєво (РФ) у вівторок, 22 жовтня, в пасажирський літак врізався трап.

Інцидент стався з Boeing 737 "В'єтнамських авіаліній" після того, як він прилетів із Ханоя і приземлився в аеропорту, передає "РИА Новости".

На борту повітряного судна утворилася подряпина. Постраждалих у результаті інциденту немає.

За даними КП, ймовірною причиною того, що сталося, є помилка співробітників аеропорту, які невчасно почали транспортування трапа.

Коли і як пасажири зможуть вилетіти з аеропорту, поки не повідомляється.

НП із літаком КП

Як писав OBOZREVATEL, раніше однорічна дитина померла на борту літака Airbus A330 російської компанії "Аерофлот" рейсом "Пхукет-Москва".

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