Помилка Шереметьєво? У Росії сталася НП із пасажирським літаком

У московському аеропорту Шереметьєво (РФ) у вівторок, 22 жовтня, в пасажирський літак врізався трап.
Інцидент стався з Boeing 737 "В'єтнамських авіаліній" після того, як він прилетів із Ханоя і приземлився в аеропорту, передає "РИА Новости".
На борту повітряного судна утворилася подряпина. Постраждалих у результаті інциденту немає.
За даними КП, ймовірною причиною того, що сталося, є помилка співробітників аеропорту, які невчасно почали транспортування трапа.
Коли і як пасажири зможуть вилетіти з аеропорту, поки не повідомляється.
НП із літаком
КП
Як писав OBOZREVATEL, раніше однорічна дитина померла на борту літака Airbus A330 російської компанії "Аерофлот" рейсом "Пхукет-Москва".
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