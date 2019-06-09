У Шереметьєво потоп: опубліковані відео нової НП в аеропорту

У московському аеропорту Шереметьєво сталася нова НП: термінал В залило водою через спрацювання пожежної сигналізації.
За словами очевидців, вода йшла не припиняючись протягом півгодини, передає "Лайф".
На опублікованому відео показано, як співробітники повітряної гавані намагаються впоратися з наслідками НП, а пасажири з валізами в цей час ходять по калюжах.
Після зупинки води, співробітники аеропорту почали прибирати наслідки потопу: прибиральниці орудують швабрами, машини збирання сушать за ними підлогу.
Причини і подробиці події уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATE
В результаті НП в Шереметьєво з літаком російської компанії "Аерофлот" з 78 пасажирів і членів екіпажу вижили 37 – загинула 41 людина.
Аеропорт "Шереметьєво" опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи. Так, першопричиною, вважають слідчі, могли стати дії пілотів..
У мережі з'явилося аудіо переговорів пілота Sukhoi Superjet 100 з диспетчерами аеропорту, яка не підтверджує версію про удар в борт блискавки.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.