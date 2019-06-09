У Шереметьєво потоп: опубліковані відео нової НП в аеропорту

У московському аеропорту Шереметьєво сталася нова НП: термінал В залило водою через спрацювання пожежної сигналізації.

За словами очевидців, вода йшла не припиняючись протягом півгодини, передає "Лайф".

На опублікованому відео показано, як співробітники повітряної гавані намагаються впоратися з наслідками НП, а пасажири з валізами в цей час ходять по калюжах.

Після зупинки води, співробітники аеропорту почали прибирати наслідки потопу: прибиральниці орудують швабрами, машини збирання сушать за ними підлогу.

Причини і подробиці події уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATE

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