Масове вбивство в Росії: чоловік розстріляв п'ятьох людей із мисливського карабіна. Фото жертв

У російському селищі Елатьма під Рязанню місцевий житель із мисливського карабіна розстріляв п'ятьох людей зі свого під'їзду, нібито через те, що йому не сподобався шум після 22:00 в одній із сусідніх квартир.

Кривавий інцидент трапився 4 квітня, підозрюваного затримали, а слідчі вже порушили кримінальну справу, повідомляють РИА Новости. У мережі було опубліковано відео з місця події, а також фото стрілка і жертв (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За версією слідства, того вечора між 32-річним місцевим жителем і компанією молодих людей відбулася перепалка: чоловікові не сподобалося, що ті голосно розмовляли під його вікнами. В результаті росіянин дістав мисливську рушницю й відкрив вогонь. Трьох людей він розстріляв у під'їзді, ще двох – на вулиці, всі п'ятеро від отриманих поранень померли.

В ГУ МВС у Рязанській області повідомили, що зброя була знайдена в квартирі підозрюваного. Його самого затримали недалеко від місця злочину, було порушено кримінальну справу за статтею КК РФ "Вбивство двох або більше осіб". Зазначається, що слідство має намір клопотати про взяття підозрюваного під варту, але повна картина події ще встановлюється.

Стрілок t.me/Lshot

Як повідомляє Telegram-канал Lifeshot, загиблим було від 22 до 31 року – всі вони не місцеві і з убивцею раніше знайомі не були. Водночас у мережі стверджують, що той декілька місяців тому поніс адміністративне покарання через публікацію свастики в своїх соціальних мережах.

Стрілок із сім'єю t.me/Lshot

"Антона Франчікова, який розстріляв п'ятьох людей, залучали до "адміністратівки" за зображення свастики в соцмережах. Останнім часом чоловік перебував у відпустці по догляду за дітьми. Його дружина в цей час працювала лікаркою-терапевтинею у місцевій лікарні", – йдеться в повідомленні.

Жертви російського стрілка t.me/Lshot

Жертви російського стрілка t.me/Lshot

Жертви російського стрілка t.me/Lshot

Жертви російського стрілка t.me/Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Москві знайшли мертвим снайпера ФСО, який, зокрема, був співробітником охорони президента Володимира Путіна. 24-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці.

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