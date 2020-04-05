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5 квітня • оновлено в 09:32
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У Рязанській області чоловік розстріляв п'ятьох людей із мисливського карабіна. Фото вбивці та жертв

5.4т
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У російському селищі Елатьма під Рязанню місцевий житель із мисливського карабіна розстріляв п'ятьох людей зі свого під'їзду, нібито через те, що йому не сподобався шум після 22:00 в одній із сусідніх квартир.

Кривавий інцидент трапився 4 квітня, підозрюваного затримали, а слідчі вже порушили кримінальну справу, повідомляють РИА Новости. У мережі було опубліковано відео з місця події, а також фото стрілка і жертв (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За версією слідства, того вечора між 32-річним місцевим жителем і компанією молодих людей відбулася перепалка: чоловікові не сподобалося, що ті голосно розмовляли під його вікнами. В результаті росіянин дістав мисливську рушницю й відкрив вогонь. Трьох людей він розстріляв у під'їзді, ще двох – на вулиці, всі п'ятеро від отриманих поранень померли.

Масове вбивство в Росії: чоловік розстріляв п'ятьох людей із мисливського карабіна. Фото жертв

В ГУ МВС у Рязанській області повідомили, що зброя була знайдена в квартирі підозрюваного. Його самого затримали недалеко від місця злочину, було порушено кримінальну справу за статтею КК РФ "Вбивство двох або більше осіб". Зазначається, що слідство має намір клопотати про взяття підозрюваного під варту, але повна картина події ще встановлюється.

Стрілок

Стрілок

t.me/Lshot

Як повідомляє Telegram-канал Lifeshot, загиблим було від 22 до 31 року – всі вони не місцеві і з убивцею раніше знайомі не були. Водночас у мережі стверджують, що той декілька місяців тому поніс адміністративне покарання через публікацію свастики в своїх соціальних мережах.

Стрілок із сім'єю

Стрілок із сім'єю

t.me/Lshot

"Антона Франчікова, який розстріляв п'ятьох людей, залучали до "адміністратівки" за зображення свастики в соцмережах. Останнім часом чоловік перебував у відпустці по догляду за дітьми. Його дружина в цей час працювала лікаркою-терапевтинею у місцевій лікарні", – йдеться в повідомленні.

Жертви російського стрілка

Жертви російського стрілка

t.me/Lshot

Жертви російського стрілка

Жертви російського стрілка

t.me/Lshot

Жертви російського стрілка

Жертви російського стрілка

t.me/Lshot

Жертви російського стрілка

Жертви російського стрілка

t.me/Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Москві знайшли мертвим снайпера ФСО, який, зокрема, був співробітником охорони президента Володимира Путіна. 24-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Росія
Теги
вбивство Новини Росії зброя кримінал
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La Leo
La Leo
Русский Рейх - реалии запоребрика
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Понёс наказание за изображение cвастики в соцсетях. На укроини наградили бы. Надо было ему на украишку ехать, там много его единомышленников, опять же, в добробат бы записался - и на Донбасс. Стал бы xepoeм. А в России в тюрьму посадят. Варвары.
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Он Алекс
Он Алекс
«несколько месяцев назад понес административное наказание из-за публикации свастики в своих соцсетях.». Поклонник передач которые ведёт Соловьев? Этот оды Муссолини воспевал в своём документальном фильме, на России половина таких
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Он Алекс, не ври, cвинocoбaка укроиньская
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