У РПЦ зажадали заборонити сурогатне материнство і назвали його "потворним"

Голова синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон заявив, що в Росії необхідно законодавчо заборонити сурогатне материнство. На його думку, це – "потворне явище".

Так священнослужитель прокоментував новину про те, що в одній з квартир Москви знайшли п'ятьох новонароджених від сурогатних матерів. Діти не змогли вилетіти до біологічних батьків через карантинні обмеження, передає Інтерфакс.

"Я з жалем сприймаю той факт, що наше законодавство не забороняє сурогатне материнство", – обурився Іларіон в ефірі російського пропагандистського каналу.

На думку митрополита РПЦ, подібні історії будуть повторюватися доти, доки сурогатне материнство офіційно не заборонено.

"Те потворне явище, яке отримало назву сурогатного материнства, воно неминуче призводить до подібних ситуацій, тому що діти стають предметом торгівлі, і, з точки зору церкви, вся практика сурогатного материнства глибоко аморальна", – висловився він.

Також Іларіон підкреслив, що в ухвалених поправках в російську конституцію шлюбом названий союз чоловіка і жінки.

"І цей союз укладається для того, щоб чоловік і жінка могли давати життя дітям, ніяка участь третьої особи в цьому процесі не передбачається", – заявив митрополит РПЦ.

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