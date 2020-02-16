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16 лютого • оновлено в 11:20
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"Надають послуги": в РПЦ назвали цивільних дружин "безкоштовними повіями" і безглуздо виправдалися

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Скандальний протоієрей Російської православної церкви Димитрій Смирнов назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Він розкритикував тих, хто погоджується на такий шлюб, на зустрічі з учасниками православного співтовариства "OrthodoxBRO", пише "Інтерфакс".

"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я безкоштовна повія ", тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", – видав священник.

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У РПЦ назвали цивільних дружин повіями

У РПЦ назвали цивільних дружин повіями

priest.today

Смирнов також здивувався, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків.

"Як так може бути? Та дуже просто: ті чоловіки, про яких кажуть, що вони одружені цивільним шлюбом, вони не вважають їх за дружин, це просто тимчасова втіха. Тому що якби він ставився до неї як до дружинину що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких труднощів , – висловився протоієрей.

Після резонансу навколо заяви в РПЦ вирішили виправдатися і запевнили, що Смирнов мав на меті не образити жінок, а привернути увагу до проблеми безвідповідальності чоловіків. У РПЦ додали, що цей вислів не варто розуміти буквально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смирнов заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків". День всіх закоханих священник назвав святом "для хворих".

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
где обоз не заметит высер,сразу выкладывает на блюдце своим почитателям.очень интересная новость
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бесплатными ???он что полный идиот????да нет ничего дороже бесплатных женщин! От тупарь да мне моя сожительница обходиться просто немерчно я как то посчитал что если бы я заказывал хорошую проститутку каждый день на два часа то вышло бы в двое дешевле минимум чем содержать сожительницу))))))
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