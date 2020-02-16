"Надають послуги": в РПЦ назвали цивільних дружин "безкоштовними повіями" і безглуздо виправдалися

Скандальний протоієрей Російської православної церкви Димитрій Смирнов назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Він розкритикував тих, хто погоджується на такий шлюб, на зустрічі з учасниками православного співтовариства "OrthodoxBRO", пише "Інтерфакс".

"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я – безкоштовна повія ", тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги – і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", – видав священник.

У РПЦ назвали цивільних дружин повіями priest.today

Смирнов також здивувався, що в Росії заміжніх жінок на мільйони більше, ніж одружених чоловіків.

"Як так може бути? Та дуже просто: ті чоловіки, про яких кажуть, що вони одружені цивільним шлюбом, вони не вважають їх за дружин, це просто тимчасова втіха. Тому що якби він ставився до неї як до дружини – ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, ніяких труднощів , – висловився протоієрей.

Після резонансу навколо заяви в РПЦ вирішили виправдатися і запевнили, що Смирнов мав на меті не образити жінок, а привернути увагу до проблеми безвідповідальності чоловіків. У РПЦ додали, що цей вислів не варто розуміти буквально.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Смирнов заявив, що "жінки слабші розумом за чоловіків". День всіх закоханих священник назвав святом "для хворих".

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