У розпал пандемії коронавірусу: в Санкт-Петербурзі влаштували масове цілування мощей

Незважаючи на оголошення пандемії коронавірусу в світі, у Санкт-Петербурзі (Росія) в Казанському соборі влаштували масове поклоніння вірян мощам святого Йоана.

Як повідомляє "Фонтанка", сотні людей вишикувалися в чергу, щоб прикластися до раки, привезеної з Єрусалиму. При цьому скло від поцілунків парафіян протирає волонтерка однією й тією ж серветкою, не змінюючи її (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Казанському соборі влаштували масове поклоніння мощам "Фонтанка"

У Казанському соборі влаштували масове поклоніння мощам "Фонтанка"

У Казанському соборі влаштували масове поклоніння мощам "Фонтанка"

Після дотику до мощей люди просуваються вглиб собору, де біля царських врат висить чудотворна ікона. Її парафіяни теж цілують, доторкаються руками, підносять ближче дітей.

Відзначимо, що, за даними "Комсомольської правди", станом на 13 березня у двох жителів Санкт-Петербурга вже підтвердився діагноз коронавірусу.

У Казанському соборі влаштували масове поклоніння мощам "Фонтанка"

У Казанському соборі влаштували масове поклоніння мощам "Фонтанка"

У Казанському соборі влаштували масове поклоніння мощам "Фонтанка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з оголошеним в Україні карантином через пандемію коронавірусу в Українській греко-католицькій церкві висловили готовність перейти на богослужіння онлайн.

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