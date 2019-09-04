"У роті відкушений палець, ноги зв'язані": спливли моторошні подробиці загибелі групи Дятлова

Керівник туристичної групи Ігор Дятлов, який загинув разом зі студентами в 1959 році на перевалі на Північному Уралі між горою Холатчахль (1096,7 м) і безіменною висотою 905, перед смертю був зв'язаний.

Також садна на його руках свідчать про те, що Дятлов, ймовірно, від когось відбивався. Сюжет з місця трагічної і загадкової загибелі публікує відеоагентство Ruplty.

"Садна утворилися в результаті того, що ноги були чимось зв'язані. Були якісь кайдани, або ж вони були зв'язані мотузкою, яка на холоді замерзає", – розповів журналістам експерт.

За його словами, травми були виявлені в області гомілковостопного суглоба біля обох гомілок. Також садна виявлені на тильній стороні долоні.

Скриншот Перевал Дятлова

"Це означає, що він бив руками щось або когось. Судячи з усього, була бійка", – додав експерт.

Також стало відомо, що в одного з учасників експедиції в роті був відкушений палець.

"Він відкусив собі палець від нестерпного болю й одразу ж загинув", – повідомив один із розслідувачів трагічної загибелі.

Він додав, що учасників експедиції могли підвішувати за ноги й підпалювати.

Скриншот Перевал Дятлова

Роковая экспедиция: что случилось с тургруппой Игоря Дятлова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася нова версія загибелі групи Дятлова. Вони нібито чули голоси і бачили ангелів.

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