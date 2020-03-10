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10 березня • оновлено в 10:42
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У Росію в березні прийде сувора зима, похолодає до -45

3.1т
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Погода в Росії нийближчими днями буде аномально холодною, на окремих територіях температура повітря опуститься до -45.

Про це свідчать дані Гідрометцентру РФ та російських ЗМІ. Сувора зима прийде переважно в Красноярський край і Якутію.

Відзначається, що похолодання стане наслідком монгольського антициклону, який на даний момент захоплює все більшу територію Якутії.

Наприклад, у Якутську буде до -30, у Турі Красноярського краю стовпчики термометрів і взагалі опустяться до -34 і нижче.

До -45! По Росії вдарять суворі морози: де буде холодно

Скріншот

До -45! По Росії вдарять суворі морози: де буде холодно

Скріншот

До -45! По Росії вдарять суворі морози: де буде холодно

Скріншот

До -45! По Росії вдарять суворі морози: де буде холодно

Скріншот

Потім похолодання зміститься в Хабаровський край. Тільки недавно на цих територіях спостерігалися відлиги, тепер же настала, за висловом синоптиків, "нормальна зима". Але триватиме вона недовго – лише пару тижнів.

По Росії вдарять суворі морози

По Росії вдарять суворі морози

ОТВ

Крім того, науковий керівник Гідрометцентру Роман Вільфанд у бесіді з РБК заявив, що в європейську частину Росії в березні може прийти похолодання до мінус десяти градусів. Березень, за його словами, стане "зимовим місяцем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Україна накриють холоду, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Росія
Тег
погода
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
и все таки - братья ))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я поняла, это типа "нефть рухнула, рубль тоже, ну щас ещё -45 и рашкаточьнафсоооооооо!"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Красноярский край и Якутия - как раз те места, которые морозами можно напужать! Как ежа голой жoпой! К чему статья, дeбилы?
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