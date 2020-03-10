Погода в Росії нийближчими днями буде аномально холодною, на окремих територіях температура повітря опуститься до -45.

Про це свідчать дані Гідрометцентру РФ та російських ЗМІ. Сувора зима прийде переважно в Красноярський край і Якутію.

Відзначається, що похолодання стане наслідком монгольського антициклону, який на даний момент захоплює все більшу територію Якутії.

Наприклад, у Якутську буде до -30, у Турі Красноярського краю стовпчики термометрів і взагалі опустяться до -34 і нижче.

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Потім похолодання зміститься в Хабаровський край. Тільки недавно на цих територіях спостерігалися відлиги, тепер же настала, за висловом синоптиків, "нормальна зима". Але триватиме вона недовго – лише пару тижнів.

По Росії вдарять суворі морози ОТВ

Крім того, науковий керівник Гідрометцентру Роман Вільфанд у бесіді з РБК заявив, що в європейську частину Росії в березні може прийти похолодання до мінус десяти градусів. Березень, за його словами, стане "зимовим місяцем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Україна накриють холоду, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів.

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