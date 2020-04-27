У російському Сибіру знову спалахнули пекельні пожежі. Моторошні фото і відео

Вікторія Довгань Новини Росії 18:00, 27.04.2020 Оновлено: 18:10, 27.04.2020

У російському Сибіру і на Далекому Сході знову спалахнули масштабні лісові пожежі. При цьому вогонь охопив площі, які суттєво перевищують знищені стихією в 2019 році.

Як пише Інтерфакс, уже зараз ситуація оцінюється як критична. Відзначається, що пожежі почалися в Росії набагато раніше терміну через аномально теплу зиму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежі в Сибіру
Twitter Dmitry78
Пожежі в Сибіру
Twitter Dmitry78

"Зараз критична ситуація з пожежами склалася в Сибіру і на Далекому Сході. Станом на 27 квітня в Красноярському краї площа, пройдена вогнем, уже в 10 разів перевищила аналогічні показники минулого року, в Забайкальському краї – у три рази. В Амурській області кількість вогнищ збільшилася в 1,5 рази", – заявив голова МНС РФ Євген Зінич.

Пожежі в Сибіру
Twitter Dmitry78
Пожежі в Сибіру
Twitter Dmitry78
Пожежі в Сибіру
Twitter Святослава Гусєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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