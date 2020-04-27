У російському Сибіру знову спалахнули пекельні пожежі. Моторошні фото і відео

У російському Сибіру і на Далекому Сході знову спалахнули масштабні лісові пожежі. При цьому вогонь охопив площі, які суттєво перевищують знищені стихією в 2019 році.

Як пише Інтерфакс, уже зараз ситуація оцінюється як критична. Відзначається, що пожежі почалися в Росії набагато раніше терміну через аномально теплу зиму (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежі в Сибіру Twitter Dmitry78

Пожежі в Сибіру Twitter Dmitry78

"Зараз критична ситуація з пожежами склалася в Сибіру і на Далекому Сході. Станом на 27 квітня в Красноярському краї площа, пройдена вогнем, уже в 10 разів перевищила аналогічні показники минулого року, в Забайкальському краї – у три рази. В Амурській області кількість вогнищ збільшилася в 1,5 рази", – заявив голова МНС РФ Євген Зінич.

Пожежі в Сибіру Twitter Dmitry78

Пожежі в Сибіру Twitter Dmitry78

Пожежі в Сибіру Twitter Святослава Гусєва

Сибір знову охопили ландшафтні та лісові пожежі. Тільки в Новосибірській області горить понад 350к га. Без цього 2020 рік був би неповним pic.twitter.com/3xoRCL1lfK - Dmitry78 (@ Dmitry788) April 23, 2020

Ніхто не пише чомусь, що Сибір горить знову.



Природа очистилася настільки, що в Сибір повернулися економічно недоцільні для гасіння пожежі pic.twitter.com/5zFXvPOssa - Святослав Гусєв (@gusevsa) April 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у російському Сибіру влітку 2019 року вигоріло майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

Жахливе стихійне лихо було видно навіть із космосу і потрапило на знімки супутників. При цьому в NASA тоді заявили, що дим від масштабних лісових пожеж досяг узбережжя Аляски і частини західного узбережжя Канади.

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